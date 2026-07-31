Cole Palmer warnt Morgan Torwart Rogers vor seinem Jubelstil

·20·Sport
Cole Palmer warnt Morgan Torwart Rogers vor seinem Jubelstil

Chelsea-Stürmer Cole Torwart hat seinen neuen Teamkollegen Morgan Torwart scherzhaft mit Gerichtsvollziehern vor seinem berühmten Torjubel gewarnt. Diese Situation stieß in der Fußballwelt auf großes Interesse und steigerte die Spannung zwischen den englischen Spielern, berichtet Goal.com berichtet .

Berichten von Goal.com zufolge wechselte Morgan Torwart für eine Rekordablösesumme von 117 Millionen Pfund von Aston Villa zu Chelsea. Obwohl beide Spieler auf dem Platz häufig ihre charakteristische 'cold'-Geste zeigen, hat Cole Palmer diese Geste bereits im vergangenen Jahr beim britischen Amt für geistiges Eigentum offiziell als Marke eintragen lassen.

Klagsdrohung und Freundschaft

In einem Interview mit der Presse während der Saisonvorbereitungstour in Australien äußerte sich Cole Palmer zu diesem Thema. Seinen Angaben zufolge haben die Spieler noch kein ernsthaftes Gespräch darüber geführt, doch rechtlich liegt der Vorteil eindeutig auf Palmers Seite.

"Wir haben nie darüber gesprochen. Er macht es auch, ich mache es auch. Ich habe es als Marke registriert, also wenn er noch einmal etwas versucht, stehen Gerichtsvollzieher vor seiner Tür. Nein, wir werden es trotzdem gemeinsam machen", scherzte der Chelsea-Star.

Alte Bekannte und neue Herausforderung

Interessanterweise spielten Torwart und Palmer in der frühen Phase ihrer Profikarrieren gemeinsam in einem Team. Obwohl sie später zu verschiedenen Vereinen wechselten, führte das Schicksal sie bei den Londoner Riesen wieder zusammen. Palmer bewies sich in seiner Debütsaison für Chelsea und erzielte 22 Tore und 11 Vorlagen.

Obwohl Torwart in Profispielen technisch gesehen als Erster diese Geste anwandte, verschafft Coles rechtliche Patentierung ihm einen offiziellen Vorteil. Morgan Torwart hat sich dem Chelsea-Kader aufgrund eines Urlaubs nach Länderspielen zwar noch nicht vollständig angeschlossen, doch die Fans warten gespannt auf die Aktionen der beiden Stars auf dem Platz.

ChelseaCole PalmerMorgan RogersPremier LeagueTransfer
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ancelottis sensationelle Aussage: Die wahren Gründe für die Krise der brasilianischen NationalmannschaftAncelottis sensationelle Aussage: Die wahren Gründe für die Krise der brasilianischen NationalmannschaftHeute, 16:37Real-Madrid-Akademie erzielt Rekordeinnahmen durch TransfersReal-Madrid-Akademie erzielt Rekordeinnahmen durch TransfersHeute, 16:31Sandro Tonali spricht über Gründe für seinen Wechsel zu TottenhamSandro Tonali spricht über Gründe für seinen Wechsel zu TottenhamHeute, 15:37Real Madrid verpflichtet junges Sturmtalent Carlos EspíReal Madrid verpflichtet junges Sturmtalent Carlos EspíHeute, 15:13Rennen um Ferran Torres: Londoner Klubs gefährden Barcelonas PläneRennen um Ferran Torres: Londoner Klubs gefährden Barcelonas PläneHeute, 15:12Casemiros erste Aussage: Warum er Messi den „Fußballgott“ nannteCasemiros erste Aussage: Warum er Messi den „Fußballgott“ nannteHeute, 14:41
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“