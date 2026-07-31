Chelsea-Stürmer Cole Torwart hat seinen neuen Teamkollegen Morgan Torwart scherzhaft mit Gerichtsvollziehern vor seinem berühmten Torjubel gewarnt. Diese Situation stieß in der Fußballwelt auf großes Interesse und steigerte die Spannung zwischen den englischen Spielern, berichtet Goal.com berichtet .

Berichten von Goal.com zufolge wechselte Morgan Torwart für eine Rekordablösesumme von 117 Millionen Pfund von Aston Villa zu Chelsea. Obwohl beide Spieler auf dem Platz häufig ihre charakteristische 'cold'-Geste zeigen, hat Cole Palmer diese Geste bereits im vergangenen Jahr beim britischen Amt für geistiges Eigentum offiziell als Marke eintragen lassen.

Klagsdrohung und Freundschaft

In einem Interview mit der Presse während der Saisonvorbereitungstour in Australien äußerte sich Cole Palmer zu diesem Thema. Seinen Angaben zufolge haben die Spieler noch kein ernsthaftes Gespräch darüber geführt, doch rechtlich liegt der Vorteil eindeutig auf Palmers Seite.

"Wir haben nie darüber gesprochen. Er macht es auch, ich mache es auch. Ich habe es als Marke registriert, also wenn er noch einmal etwas versucht, stehen Gerichtsvollzieher vor seiner Tür. Nein, wir werden es trotzdem gemeinsam machen", scherzte der Chelsea-Star.

Alte Bekannte und neue Herausforderung

Interessanterweise spielten Torwart und Palmer in der frühen Phase ihrer Profikarrieren gemeinsam in einem Team. Obwohl sie später zu verschiedenen Vereinen wechselten, führte das Schicksal sie bei den Londoner Riesen wieder zusammen. Palmer bewies sich in seiner Debütsaison für Chelsea und erzielte 22 Tore und 11 Vorlagen.

Obwohl Torwart in Profispielen technisch gesehen als Erster diese Geste anwandte, verschafft Coles rechtliche Patentierung ihm einen offiziellen Vorteil. Morgan Torwart hat sich dem Chelsea-Kader aufgrund eines Urlaubs nach Länderspielen zwar noch nicht vollständig angeschlossen, doch die Fans warten gespannt auf die Aktionen der beiden Stars auf dem Platz.