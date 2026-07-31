Rennen um Ferran Torres: Londoner Klubs gefährden Barcelonas Pläne

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Rennen um Ferran Torres: Londoner Klubs gefährden Barcelonas Pläne

Berichten von Sportmedien zufolge spitzt sich die Lage um den Stürmer Ferran Torres vom FC Barcelona zu. Die Situation hat sich grundlegend verändert, nachdem mehrere Top-Klubs der Premier League in den Kampf um den spanischen Spieler eingestiegen sind. Derzeit buhlen nicht nur Paris Saint-Germain und Atlético Madrid, sondern auch englische Spitzenteams ernsthaft um den Transfer des Angreifers. Das berichtet Goal.com berichtet .

Der aktuelle Vertrag des Stürmers läuft bis zum Sommer 2027. Die Vereinsführung von Barcelona hatte den Beratern des Spielers zuvor signalisiert, dass sie bereit sind, den Vertrag ab kommenden September zu verlängern. Allerdings befürchtet die Klubführung, angesichts anderer hochdotierter Angebote zu spät zu kommen. Auf dem aktuellen Transfermarkt werden Spieler wie Torres hoch gehandelt.

Aktivierung der Londoner Klubs und Druck aus Paris

Der Marktwert des Spielers bemisst sich nicht nur nach seinen Vertragskonditionen, sondern auch nach seiner starken Saison und seinen glänzenden Leistungen bei der Weltmeisterschaft. Seine erfolgreichen Auftritte bei diesem Turnier haben das Interesse und die Aufmerksamkeit für den Spieler weiter gesteigert. Der Flügelstürmer steht nun vor der wichtigsten Entscheidung seiner Karriere und zieht es vor, sich Zeit zum Nachdenken zu nehmen.

Konkurrenten wie Paris Saint-Germain fordern jedoch eine schnelle Antwort, um die Pläne für die nächste Saison zu gestalten. Die Pariser hatten bereits während der Weltmeisterschaft aktiv versucht, den Spieler unter Vertrag zu nehmen. Dennoch ist sich Ferran bewusst, dass ihm in Paris kein Stammplatz garantiert ist.

Zweifel an der Zukunft

Eigentlich war Barcelona immer die Wunschoption des Spielers, doch nachdem andere europäische Spitzenclubs in die Verhandlungen eingestiegen sind, hat sich die Lage geändert. Obwohl Paris Saint-Germain zunächst als Favorit für den Transfer galt, sind nun auch Arsenal und Tottenham aus der Premier League in das Rennen eingestiegen.

Experten zufolge hängt die Situation bei Barcelona auch von den weiteren Schritten des Klubs auf dem Transfermarkt ab. Sollten die Katalanen keinen neuen Stürmer verpflichten können, könnten Ferran Torres' Rolle und Zukunft im Team eine ganz andere Wendung nehmen. Vorerst bittet der Spieler um Bedenkzeit, um zu entscheiden, wo er seine Karriere fortsetzen wird.

Ferran TorresFC BarcelonaArsenalTottenham HotspurParis Saint-Germain
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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