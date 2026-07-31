Casemiros erste Aussage: Warum er Messi den „Fußballgott“ nannte

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Casemiros erste Aussage: Warum er Messi den „Fußballgott“ nannte

Der erfahrene Mittelfeldspieler Casemiro, der neue Neuzugang von „Inter Miami“, nahm nach seiner offiziellen Vorstellung an einer Pressekonferenz teil. Der brasilianische Fußballspieler sprach über die Gründe für seinen Wechsel in den US-Club, seine Zukunftspläne und natürlich über seinen neuen Mitspieler Lionel Messi . Seine Aussagen sorgten in der Fußballwelt für großes Aufsehen.

Warum hat sich Casemiro ausgerechnet für „Inter Miami“ entschieden?

"Manchester United“ ablösefrei verlassend, entschied sich der 34-jährige Casemiro für die MLS, um seine Karriere fortzusetzen. Seinen Worten zufolge war diese Entscheidung kein Zufall und er ist genau dort, wo er sein wollte:

„Ich bin genau dort in der MLS, wo ich sein wollte. Ich habe United als ablösefreier Spieler verlassen, ich hatte Angebote aus Italien und von verschiedenen anderen Vereinen, aber ich bin genau da, wo ich sein wollte...“

„Er ist der Fußballgott“: Casemiros große Wertschätzung für Messi

Der interessanteste Teil der Pressekonferenz waren Casemiros Gedanken über Lionel Messi . Als ehemaliger Spieler von Real Madrid, der in zahlreichen Clásicos gegen den Kapitän des FC Barcelona angetreten ist, freut sich der brasilianische Mittelfeldspieler nun, in derselben Mannschaft wie die argentinische Legende zu spielen:

„Ich möchte es genießen, mit Messi im selben Team zu sein, ihm helfen und ihn noch größer machen. Er ist der Fußballgott. Ich möchte ihm helfen.“

Casemiro erinnerte sich auch daran, wie viele Probleme ihm Messi während seiner Zeit bei Real Madrid bereitet hatte:

„Als ich für Real spielte, hat mir Messi so viele Probleme bereitet... Natürlich habe ich davon geträumt, in derselben Mannschaft mit ihm zu spielen, weil ich schon immer mit den Besten zusammenspielen wollte. Ich hätte ihn niemals allein stoppen können, ich brauchte immer die Hilfe meiner Mitspieler. Ich bin sehr glücklich, jetzt mit ihm im selben Team zu sein und möchte an seiner Seite weiter gewinnen.“

Wichtige Informationstabelle

Merkmal

Details

Neues Teammitglied

Casemiro (Brasilien, 34 Jahre)

Vorheriger Verein

„Manchester United“ (als ablösefreier Spieler)

Vertragslaufzeit

Bis zum Ende der Saison 2027 (mit Option auf Verlängerung um weitere 2 Jahre)

Mitspieler (Führungsspieler)

Lionel Messi (Argentinien, 39 Jahre)

Messis Vertrag

Bis zum 31. Dezember 2028

Casemiros Beschreibung

Nannte Messi den „Fußballgott“

Fazit und Ausblick: Das neue MLS-Super-Duo

Die Zusammenkunft von Casemiro und Messi bei „Inter Miami“ gilt nicht nur für den Verein, sondern für den gesamten US-Fußball als historisches Ereignis. Von diesen beiden Legenden, die früher im „El Clásico“ erbitterte Rivalen waren und nun für die Interessen desselben Teams kämpfen, wird erwartet, dass sie eine große Erfahrungsschule für junge Spieler darstellen und ein wichtiger Faktor für die Steigerung des kommerziellen Potenzials des Clubs sind. Die Absicht des erfahrenen Mittelfeldspielers, Messi zu helfen und ihn „noch größer“ zu machen, könnte die Dominanz des Miami-Teams auf dem Platz weiter stärken.

Teile diese wichtige Fußballnachricht mit deinen Freunden und Fußballfans! Viele sollten wissen, dass sich die ehemaligen Clásico-Rivalen nun in Miami vereint haben und welche herzliche Beziehung zwischen ihnen herrscht.

Glaubst du, dass das Duo Casemiro und Messi „Inter Miami“ neue Trophäen bringen kann? Hinterlasse deine Meinung in den Kommentaren!

CasemiroLionel MessiInter MiamiManchester UnitedReal Madrid
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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