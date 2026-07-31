Der ehemalige Liverpool-Verteidiger Jamie Carragher hat die Merseysider dazu aufgerufen, nicht mehr als 100 Millionen Pfund für den Flügelspieler von Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, auszugeben. Seiner Meinung nach sollte sich der Verein bei seiner Transferpolitik darauf konzentrieren, einen würdigen Nachfolger für Mohamed Salah zu finden, da der Kader bereits über genügend Linksaußen verfügt. Dies berichtet Goal.com .

Laut Informationen von ESPN bereitet Liverpool ein offizielles Angebot für den Stürmer des Pariser Klubs vor. Paris Saint-Germain bewertet seinen französischen Angreifer auf etwa 150 Millionen Euro (129 Millionen Pfund). Dieser potenzielle Transfer hat jedoch bei Experten und Fans viele Fragen aufgeworfen.

Wenn die linke Seite überbesetzt ist

In einem Interview mit Sky Sports News lobte Jamie Carragher zwar Barcolas Fähigkeiten, betonte jedoch, dass seine natürliche Position hauptsächlich auf dem linken Flügel liegt. Auf dieser Position verfügt Liverpool bereits über Spieler wie Cody Gakpo, das talentierte Nachwuchstalent Rio Ngumoha sowie den Neuzugang Victor Munoz.

Laut Carragher ist es unlogisch, einen teuren Spieler für eine Position zu verpflichten, auf der das Team bereits mindestens vier Akteure hat, die problemlos auf der linken Seite agieren können. Das Hauptproblem sei das Fehlen eines Spielers, der auf dem rechten Flügel spielen und Mohamed Salah ersetzen kann.

Das Problem der Salah-Nachfolge

Der ehemalige Spieler betonte, dass Liverpool derzeit keinen anderen Akteur im Kader hat, der sich auf dem rechten Flügel vollkommen wohlfühlt. Er stellte klar, dass die Nachfolge von Mo Salah die wichtigste Aufgabe sei und dass Bradley Barcola diese Rolle nicht ausfüllen könne.

Zudem äußerte Carragher die Sorge, dass solch kostspielige Transfers die Entwicklung junger Talente aus der eigenen Akademie behindern könnten, darunter der 17-jährige Rio Ngumoha, der in einem Vorbereitungsspiel gegen Wrexham ein Tor erzielte.