Milan- und Italien-Legende Franco Baresi im Alter von 66 Jahren verstorben

·32·Sport
Milan- und Italien-Legende Franco Baresi im Alter von 66 Jahren verstorben

Der Weltfußball hat einen schweren Verlust erlitten: Franco Baresi, der legendäre Verteidiger von AC Mailand und der italienischen Nationalmannschaft, ist im Alter von 66 Jahren verstorben. Laut Angaben von Goal.com zollt die Fußballwelt dem Spieler Tribut, der während seiner Karriere einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, und sendet Beileidsbekundungen aus der ganzen Welt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Baresi, der auf der Position des Innenverteidigers spielte, gilt als einer der größten Verteidiger in der Sportgeschichte. Er verbrachte seine gesamte Profikarriere ausschließlich bei AC Mailand und wurde zu einem wahren Symbol der Vereinshomepage bzw. der Dominanz des Klubs. Nach seinem Tod drückten ehemalige Mitspieler, Konkurrenzvereine und internationale Fußballorganisationen ihre tiefste Trauer aus.

Gedenken an den legendären Spieler

Dino Zoff, der ehemalige Torhüter der italienischen Nationalmannschaft, erinnerte sich an seinen legendären Landsmann und betonte Baresis enormen Einfluss sowohl auf als auch neben dem Platz. Seinen Worten zufolge ist dies ein schwerer Verlust nicht nur für die Familie und die Fans, sondern für den gesamten italienischen Sport.

Auch Real Madrid sprach der Familie von Baresi und AC Mailand sein Beileid aus. Der spanische Spitzenklub erinnerte sich an die legendären Europapokalspiele gegen Franco Baresi zur Zeit von Arrigo Sacchi. Insbesondere wurde hervorgehoben, dass AC Mailand 1989 und 1990 Real Madrid auf dem Weg zum Titelgewinn besiegte, wobei Baresi das Team als Kapitän zu einem deutlichen 5:0-Sieg gegen den spanischen Klub führte.

Internationale Anerkennung und Beileid

Auch die UEFA erwies dem kompromisslosen Verteidiger die letzte Ehre und würdigte seine reiche Karriere. Baresi war einst dreifacher Europapokalsieger, zweimaliger UEFA-Supercup-Sieger und absolvierte 81 Länderspiele für die italienische Nationalmannschaft.

Auch andere italienische Klubs schlossen sich dem Gedenken an die verstorbene Legende an. Napoli-Präsident Aurelio De Laurentiis und Trainer Massimiliano Allegri sprachen der Familie Baresi ihr tiefstes Beileid aus. Zudem drückte der AC Monza seine Trauer aus und bezeichnete Baresi als globale Fußballikone und absolutes Vorbild für zukünftige Generationen.

Franco BaresiAC MailandItalienFußballSerie A
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Casemiros erste Aussage: Warum er Messi den „Fußballgott“ nannteCasemiros erste Aussage: Warum er Messi den „Fußballgott“ nannteHeute, 14:41«Von einem anderen Stern»: City lobt Abdukodir Husanov erneut (Video)«Von einem anderen Stern»: City lobt Abdukodir Husanov erneut (Video)Heute, 14:24Ancelotti lehnt italienische Nationalmannschaft ab: Warum er sich für Brasilien entschiedAncelotti lehnt italienische Nationalmannschaft ab: Warum er sich für Brasilien entschiedHeute, 14:03Rodri-Transfer: City nennt Real Madrid die geforderte AblösesummeRodri-Transfer: City nennt Real Madrid die geforderte AblösesummeHeute, 13:56Cannavaro nach Taschkent zurückgekehrt: Welches Signal sendet er an die Trainer? (Video)Cannavaro nach Taschkent zurückgekehrt: Welches Signal sendet er an die Trainer? (Video)Heute, 13:41Fußballer Mohammed Fuseini in Brüssel überfallenFußballer Mohammed Fuseini in Brüssel überfallenHeute, 13:38
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“