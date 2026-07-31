Der Weltfußball hat einen schweren Verlust erlitten: Franco Baresi, der legendäre Verteidiger von AC Mailand und der italienischen Nationalmannschaft, ist im Alter von 66 Jahren verstorben. Laut Angaben von Goal.com zollt die Fußballwelt dem Spieler Tribut, der während seiner Karriere einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, und sendet Beileidsbekundungen aus der ganzen Welt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Baresi, der auf der Position des Innenverteidigers spielte, gilt als einer der größten Verteidiger in der Sportgeschichte. Er verbrachte seine gesamte Profikarriere ausschließlich bei AC Mailand und wurde zu einem wahren Symbol der Vereinshomepage bzw. der Dominanz des Klubs. Nach seinem Tod drückten ehemalige Mitspieler, Konkurrenzvereine und internationale Fußballorganisationen ihre tiefste Trauer aus.

Gedenken an den legendären Spieler

Dino Zoff, der ehemalige Torhüter der italienischen Nationalmannschaft, erinnerte sich an seinen legendären Landsmann und betonte Baresis enormen Einfluss sowohl auf als auch neben dem Platz. Seinen Worten zufolge ist dies ein schwerer Verlust nicht nur für die Familie und die Fans, sondern für den gesamten italienischen Sport.

Auch Real Madrid sprach der Familie von Baresi und AC Mailand sein Beileid aus. Der spanische Spitzenklub erinnerte sich an die legendären Europapokalspiele gegen Franco Baresi zur Zeit von Arrigo Sacchi. Insbesondere wurde hervorgehoben, dass AC Mailand 1989 und 1990 Real Madrid auf dem Weg zum Titelgewinn besiegte, wobei Baresi das Team als Kapitän zu einem deutlichen 5:0-Sieg gegen den spanischen Klub führte.

Internationale Anerkennung und Beileid

Auch die UEFA erwies dem kompromisslosen Verteidiger die letzte Ehre und würdigte seine reiche Karriere. Baresi war einst dreifacher Europapokalsieger, zweimaliger UEFA-Supercup-Sieger und absolvierte 81 Länderspiele für die italienische Nationalmannschaft.

Auch andere italienische Klubs schlossen sich dem Gedenken an die verstorbene Legende an. Napoli-Präsident Aurelio De Laurentiis und Trainer Massimiliano Allegri sprachen der Familie Baresi ihr tiefstes Beileid aus. Zudem drückte der AC Monza seine Trauer aus und bezeichnete Baresi als globale Fußballikone und absolutes Vorbild für zukünftige Generationen.