Hugo Almeida: Alter ist für Cristiano Ronaldo kein Problem

Der ehemalige Stürmer der portugiesischen Nationalmannschaft, Hugo Almeida, glaubt, dass der 41-jährige Cristiano Ronaldo bei der Weltmeisterschaft 2026 immer noch eine zentrale Figur sein wird. Obwohl sich der legendäre Angreifer dem Ende seiner Karriere nähert, werden seine Erfahrung und sein Können als entscheidend für die Seleção hervorgehoben. Dies berichtet Goal.com.

Almeida spielte bei den Turnieren 2010 und 2014 an der Seite von Cristiano Ronaldo und schätzt dessen Arbeitsmoral sehr. „Heute sehen wir 39-, 40- und sogar 41-jährige Spieler in hervorragender körperlicher Verfassung. Ronaldo bereitet sich besser vor als je zuvor. Er jagt die einzige Trophäe, die in seiner Sammlung noch fehlt – die Weltmeisterschaft“, sagte der ehemalige Spieler in einem Interview mit Lusa.

Obwohl der Star von Al-Nassr nicht mehr so schnell ist wie zu Zeiten von Manchester United oder Real Madrid, gilt seine Fußballintelligenz weiterhin als unübertroffen. Almeida forderte die Fans auf, nicht den 20-jährigen Ronaldo zu erwarten, sondern seine aktuelle, erfahrene Klasse zu schätzen, die Spiele entscheiden kann. Diese Erfahrung dürfte für das Team von Roberto Martínez in der Gruppenphase gegen Gegner wie Usbekistan, Kolumbien und die DR Kongo von entscheidender Bedeutung sein.

Almeida zählte Portugal zudem zu den Turnierfavoriten, neben Frankreich, Spanien, Deutschland, Brasilien und dem amtierenden Weltmeister Argentinien. Er glaubt, dass die Kaderbreite und die Tatsache, dass die Spieler bei den besten Vereinen der Welt unter Vertrag stehen, Portugal die Chance gibt, erstmals Weltmeister zu werden.