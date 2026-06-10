Josko Gvardiol lehnt Bayern-Angebot ab und verlängert Vertrag bei Manchester City

Der kroatische Verteidiger Josko Gvardiol hat beschlossen, seine Zukunft an Manchester City zu binden. Diese Entscheidung ist ein unerwarteter Rückschlag für den FC Bayern, der plante, seine Defensive im Sommertransferfenster zu verstärken. Trotz des Interesses aus München zieht es der 24-Jährige vor, im Etihad Stadium zu bleiben und auch unter der neuen Führung ein Eckpfeiler des Teams zu sein. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Gvardiol, dessen aktueller Vertrag bis 2028 läuft, stand auf dem Radar vieler europäischer Spitzenklubs. Die Führung von Manchester City betrachtet ihn jedoch als „unverkäuflich“ und möchte ihn nicht an einen direkten Konkurrenten in der Champions League abgeben. Laut The Athletic ist das Klima im Verein positiv und der Spieler hat sich vollständig an das Leben in England gewöhnt.

Bayern-Sportdirektor Max Eberl hatte Gvardiol als Hauptziel für die Reform der Defensive auserkoren. Man versuchte, den kroatischen Verteidiger davon zu überzeugen, an der Seite von Harry Kane zu spielen, doch die Attraktivität der Premier League und die Stabilität in Manchester wogen schwerer als das Angebot des deutschen Klubs. Der Spieler wird für seine Vielseitigkeit als Innen- und Linksverteidiger geschätzt.

Für Enzo Maresca, der das Team nach Pep Guardiola übernehmen soll, ist Gvardiols Verbleib von entscheidender Bedeutung. Es wird erwartet, dass der Kroate eine zentrale Rolle in den taktischen Plänen des neuen Trainers spielen wird. Trotz einer schweren Verletzung in der Saison 2025/26 kam Gvardiol auf 25 Einsätze, bei denen er 2 Tore erzielte und 5 Vorlagen gab.

Manchester City verfolgt seit 18 Monaten eine Strategie zur Verjüngung des Kaders. Gvardiol ist ein zentrales Gesicht dieses Projekts. Die Vertragsverlängerung unterstreicht den ernsthaften Willen des Vereins, auch nach dem Trainerwechsel an der Spitze des englischen Fußballs zu bleiben.