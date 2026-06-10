Tottenham verpflichtet Marcos Senesi

Der Londoner Klub Tottenham hat offiziell die Verpflichtung des argentinischen Nationalverteidigers Marcos Senesi bekannt gegeben. Der Spieler schloss sich dem Hauptstadtklub nach Ablauf seines Vertrages bei Bournemouth ablösefrei an. Der linksfüßige Innenverteidiger wird ab dem 1. Juli am Mannschaftstraining teilnehmen. Dies berichtet Goal.com .

Das Team unter der Leitung von Roberto De Zerbi verstärkt seinen Kader weiter für die neue Saison. Senesi konnte sich während seiner vier Spielzeiten bei Bournemouth beweisen. Er wechselte 2022 für 15 Millionen Euro von Feyenoord nach England. Der argentinische Verteidiger verbarg seine Freude über den Wechsel zu seinem neuen Verein nicht: „Es ist ein besonderes Gefühl, ein Tottenham-Spieler zu sein. Der Verein hat mir von der ersten Minute an gezeigt, wie sehr sie mich als Teil ihres Projekts wollten“, sagte der Spieler.

Marcos Senesi absolvierte insgesamt 128 Spiele für Bournemouth und erzielte dabei 6 Tore. Zuvor bestritt er 116 Spiele für den niederländischen Klub Feyenoord, wobei er 9 Mal traf. Der erfahrene Verteidiger betonte, dass er mit Tottenham Titel gewinnen und die Fans glücklich machen möchte.

Sportdirektor Johan Lange und Cheftrainer Roberto De Zerbi äußerten sich positiv über den neuen Transfer. De Zerbi lobte Senesis Fähigkeiten am Ball und seine taktische Flexibilität. Laut dem Trainer werden Marcos' Erfahrung und seine Fähigkeit, das Spiel zu lesen, die Abwehrreihe der Mannschaft deutlich stärken.