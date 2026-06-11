Lionel Messi verspricht die Verteidigung des Weltmeistertitels

In diesen historischen Tagen, in denen die von der ganzen Welt mit Spannung erwartete Fußball-Weltmeisterschaft 2026 offiziell begonnen hat, steht der amtierende Titelträger, die argentinische Nationalmannschaft, im Mittelpunkt der globalen Sportmedien. Während viele spekulieren, wie schwierig es für sie sein wird, den Pokal erneut über den Ozean zu bringen, teilte der Kapitän der „Albiceleste“ und lebende Legende Lionel Messi seine Gedanken vor dem Turnier. Die Worte des erfahrenen Stürmers zeigen, dass Argentinien erneut bis zum Ende erbittert um die Weltmeisterschaft kämpfen wird.

Über das bevorstehende schwere Turnier und das interne Klima der Mannschaft sprechend, rief Leo die Fans zur Ruhe und zum Vertrauen in das Team auf:

„Wir werden definitiv alles geben, um den Weltmeistertitel zu verteidigen. Unsere Fans sollten nicht daran zweifeln, dass wir unsere ganze Kraft auf dem Platz lassen werden. In all den Jahren, in denen ich dieses heilige Trikot getragen habe, bin ich nur auf das Feld gegangen, um zu gewinnen, und diese Tradition wird sich nicht ändern. Es stimmt, im Fußball läuft das Ergebnis manchmal wie gewünscht, manchmal kann sich das Glück abwenden.“ „Man muss zugeben, dass die großen Turniere und Ergebnisse der letzten Jahre für uns sehr erfolgreich und erfreulich waren. Aber die Wahrheit ist, dass es sehr komplex ist, dieses Niveau zu halten, und die Titelverteidigung jedes Mal schwieriger wird. Wir sind es gewohnt, unter solchem Druck zu spielen, und wir haben unsere geliebten Fans nur an Siege gewöhnt“, sagte Messi in einem Interview mit lokalen Journalisten.

Der Weltstar sandte auch eine ernste Warnung an die kommenden Gegner und betonte nachdrücklich, dass es nicht einfach sein wird, Argentinien zu besiegen:

„Wir werden versuchen, die Geschichte zu wiederholen und den Gipfel erneut zu erklimmen. Ob uns das diesmal gelingt oder nicht – das wird nur der Platz zeigen, denn das ist Fußball. Aber eines ist absolut sicher: Es wird für niemanden in diesem Wettbewerb einfach sein. Unsere Gegner werden auf große Schwierigkeiten stoßen, uns zu schlagen, weil wir immer noch ein wahrhaft widerstandsfähiges und äußerst wettbewerbsfähiges Team sind.“

Laut Spielplan beginnen die amtierenden Weltmeister in den kommenden Tagen ihre Gruppenphase. Das von Lionel Messi angeführte argentinische Team trifft in den von KI-Kameras überwachten Gastgeberstädten auf den afrikanischen Vertreter Algerien (17. Juni), die disziplinierte europäische Mannschaft Österreich (22. Juni) sowie den asiatischen Vertreter Jordanien (28. Juni), um sich für die K.-o.-Runde zu qualifizieren. Wir werden sehen, ob Messi eine weitere historische Goldmedaille in seiner Karriere erreichen kann.

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