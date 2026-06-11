Während die heißen und intensiven Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 jenseits des Ozeans beginnen, ist das Interesse an diesem prestigeträchtigen Wettbewerb nicht nur in unserem Land, sondern auch in den Nachbarstaaten auf ein sehr hohes Niveau gestiegen. Insbesondere die Abgeordneten des Mazhilis des Parlaments der brüderlichen Republik Kasachstan äußerten ihre aufrichtigen Gedanken zur aktuellen Weltmeisterschaft und enthüllten, welchen Nationalmannschaften sie bei diesem historischen Turnier die Daumen drücken.

Die Auswahl der Volksvertreter ist vielfältig; unter ihnen befinden sich leidenschaftliche Fans von Weltfußball-Größen wie Spanien, Argentinien und den Niederlanden. Doch das Erfreulichste und Bemerkenswerteste ist, dass die Mehrheit der kasachischen Abgeordneten mit großem Stolz betonte, dass sie bei der „WM 2026“ unsere geliebte usbekische Nationalmannschaft von ganzem Herzen unterstützen und auf dem grünen Rasen genau zu den „Weißen Wölfen“ halten werden.

Die Gedanken und aufrichtigen Wünsche der kasachischen Politiker und Parlamentsmitglieder vor der Weltmeisterschaft sehen wie folgt aus:

Diejenigen, die ihr Herz an die Weltgrößen verloren haben

Samat Nurtaza: > „Seit meiner Kindheit bin ich von den Spielen der niederländischen Nationalmannschaft fasziniert und ein Fan von ihnen. Auch wenn ihnen bei Weltmeisterschaften im Finale das Glück fehlte und sie noch nie den goldenen Pokal gewinnen konnten, bleibe ich ihr treuer Anhänger.“

Magerram Magerramov: > „Ich verfolge Weltmeisterschaften seit vielen Jahren ununterbrochen, nämlich seit der fernen WM 1982. Seit dieser Zeit hat die spanische Nationalmannschaft einen festen Platz in meinem Herzen. Deshalb glaube ich aufrichtig daran, dass die ‚La Roja‘ bei diesem Turnier auf das Siegertreppchen steigen wird.“

Nikita Shatalov: > „Wir sind historisch und traditionell Fans des schönen Spiels von Spanien und dem amtierenden Weltmeister Argentinien. Natürlich werden wir die Spiele jenseits des Ozeans konsequent verfolgen, aber wir planen, die Partien ab der K.o.-Phase, in der die intensivsten Kämpfe beginnen, noch intensiver zu verfolgen.“

Diejenigen, für die Usbekistan der einzige Stolz ist

Yerlan Sairov: > „An dieser Weltmeisterschaft nehmen die blutsverwandten und brüderlichen Nationalmannschaften von Usbekistan und der Türkei teil. Während des gesamten Turniers werden wir die Vertreter dieser beiden Bruderländer von ganzem Herzen unterstützen und hohe Ergebnisse von ihnen erwarten.“

Jiguli Dayrabayev: > „Die Ehre des asiatischen Kontinents wird in erster Linie von unseren engsten Nachbarn und Brüdern – den Fußballern aus Usbekistan – verteidigt. Ich werde die usbekische Nationalmannschaft bei dieser Weltmeisterschaft mit ganzem Herzen unterstützen und wünsche ihnen Siege.“

Yerkin Abil: > „Um ehrlich zu sein, bin ich kein leidenschaftlicher Fußballfan und verfolge diese Sportart nicht ständig. Aber bei diesem historischen Turnier unterstütze ich als Nachbar die usbekische Nationalmannschaft voll und ganz.“

Aydarbek Xojanazarov: > „Ich werde diese lang erwartete Weltmeisterschaft natürlich mit großem Interesse verfolgen. Ich wünsche der usbekischen Nationalmannschaft viel Glück. Wie auch auf Twitter und in den sozialen Medien aktiv diskutiert wird, haben sie sehr talentierte junge Spieler mit einer großen Zukunft in ihren Reihen, wie zum Beispiel Abdukodir Khusanov. Khusanov ist heute ein wahrer Stolz nicht nur für das usbekische Volk, sondern für die gesamte Region Zentralasien.“ Ich möchte auch die portugiesische Nationalmannschaft besonders hervorheben. Der Grund dafür ist, dass dort der allseits bekannte und beliebte Cristiano Ronaldo spielt. Durch seine harte Arbeit ist er eine riesige Motivations- und Kraftquelle für junge Menschen auf der ganzen Welt. Ich nutze die Gelegenheit, um jedem zu empfehlen, schönen Fußball zu schauen und sich natürlich aktiv sportlich zu betätigen.“

Die historische Prüfung, die auf unsere Vertreter wartet

Es ist erwähnenswert, dass die geliebte usbekische Nationalmannschaft, die sich zum ersten Mal in ihrer Geschichte für die Endrunde qualifiziert hat, zusammen mit den Teams aus Kolumbien, Portugal und der Demokratischen Republik Kongo in die als sehr intensiv und prestigeträchtig geltende „Gruppe K“ gelost wurde.

Die Schützlinge des legendären italienischen Experten und Trainers unserer Mannschaft, Fabio Cannavaro, werden ihr erstes historisches und aufregendes Spiel bei der Weltmeisterschaft am 18. Juni dieses Jahres auf den grünen Feldern Mexikos, einem der Gastgeberländer, gegen einen der stärksten Gegner der Gruppe – die berühmte südamerikanische Nationalmannschaft aus Kolumbien – bestreiten. Wir wünschen unseren Vertretern, die von allen Völkern Zentralasiens im Herzen unterstützt werden, große Siege in diesem verantwortungsvollen Spiel!

Verfolgen Sie die ersten historischen Schritte unserer Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft, die heißen Spiele von Abdukodir Khusanov und Eldor Shomurodov, die geheimnisvollen Taktiken von Fabio Cannavaro und alle exklusiven, sensationellen Neuigkeiten der Weltmeisterschaft immer mit uns auf der Zamin-Seite!