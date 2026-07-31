Nelly Las bei Chelsea: Vom Boxmädchen zum neuen Star

Wie The Athletic berichtet, wird Nelly Las, eines der vielversprechendsten jungen Talente des englischen Frauenfußballs, ihre Karriere bei Chelsea fortsetzen. Die erst 18-jährige, vielseitige Flügelspielerin ist der vierte Neuzugang des Londoner Clubs im Sommertransferfenster und wird künftig mit der legendären Lucy Bronze zusammenspielen, die sie seit ihrer Kindheit verehrt. Dieser Wechsel gilt als wichtiger Schritt für das junge Talent auf dem Weg zu Team- und persönlichem Wachstum, berichtet Goal.com berichtet .

Vor einem Jahr hatte Nelly Las in einem Interview mit den Medien offen erklärt, dass sie es sich zum Ziel gesetzt habe, Lucy Bronze nachzueifern und sogar noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Nun ist dieser große Traum Wirklichkeit geworden: Auf dem Trainingsgelände in Cobham kann sie nicht nur mit ihrem Idol, sondern auch mit der australischen Weltklasse-Rechtsverteidigerin Ellie Carpenter trainieren und Erfahrungen sammeln. Chelseas Cheftrainerin Sonia Bompastor und ihr Trainerteam beschlossen, Las in die Mannschaft zu holen, gerade weil sie ihr Potenzial sehr hoch einschätzten.

Das Vertrauen von Sonia Bompastor und die Wurzeln der Spielerin

Sonia Bompastor, die sich durch die Leitung der Lyon-Akademie und als Trainerin der ersten Mannschaft zu einer achtfachen Europameisterin einen Namen gemacht hat, kennt die Geheimnisse der Arbeit mit jungen Spielerinnen. Zu einer Zeit, in der Chelsea versucht, nach der schwierigsten Saison der letzten sieben Jahre seinen Status wiederherzustellen, erklärt sich die Wahl des Trainerteams für Nelly Las durch ihren einzigartigen Charakter und ihre harte Arbeit. Die Spielerin, deren Geburtsname Lasova lautet, hat Wurzeln, die in die Slowakei zurückreichen. Ihre Mutter Paula zog 2006 mit ihren Kindern nach England, und Las wuchs in der Gegend von Leicester auf, wo sie ihre Liebe zum Fußball entdeckte.

Da sie schon in jungen Jahren mit ihren Brüdern gegen den Ball trat, spielte Las zunächst zusammen mit Jungen im Team von Beaumont Park. Obwohl sie im Alter von 13 Jahren dem Verein Leicester beitrat, zog sie es mit der Unterstützung und den klugen Ratschlägen ihrer Mutter vor, zunächst in einem kleineren Verein zu bleiben, um sich weiterzuentwickeln. Später kehrte sie in den Kader von Leicester zurück, spielte mit gerade einmal 16 Jahren eine glänzende Saison in der ersten Mannschaft und stand in einem Spiel gegen Chelsea ihrem damaligen Idol Lucy Bronze auf dem Platz gegenüber.

Unermüdliche harte Arbeit und Erfolg auf internationaler Bühne

Auf dem Weg zur Profifußballerin musste Nelly Las viele Schwierigkeiten überwinden. Das Training in Fitnessstudios, das Arbeiten mit schweren Gewichten und individuelle Trainingseinheiten mit persönlichen Trainern verliehen ihrem Spiel unermüdliche Athletik und makellose technische Qualitäten. Diese Eigenschaften verhalfen ihr bereits mit 15 Jahren zur Stammspielerin im U-21-Team von Leicester und zu erfolgreichen Einsätzen in den englischen Jugendnationalmannschaften.

Sie vertritt die Ehre ihrer Heimat auf der internationalen Bühne auf vorbildliche Weise. Insbesondere spielte Las eine wichtige Rolle in der englischen U-17-Mädchen-Nationalmannschaft, die 2024 das Finale der Europameisterschaft erreichte und im selben Jahr am Halbfinalspiel der Weltmeisterschaft teilnahm. Sie vertritt auch die U-19- und U-20-Nationalmannschaften mit Blick auf kommende Weltmeisterschaften.