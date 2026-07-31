Sieben verbrannte Leichen in einem Haus in Ecuador gefunden

·35·Welt
Sieben verbrannte Leichen in einem Haus in Ecuador gefunden

Die verbrannten Leichen von sieben Menschen wurden in einem Haus in der Provinz Cañar im Süden Ecuadors gefunden. Die örtlichen Strafverfolgungsbehörden haben weitreichende Ermittlungen zu dem Vorfall eingeleitet, wie Beamte des Landes laut CBS News berichteten.

Berichten zufolge ereignete sich die Tragödie am 28. Juli in der Kleinstadt La Troncal. Polizeibeamte entdeckten im Haus die Leichen von sieben Personen. Hände und Füße von zweien von ihnen waren mit Draht gefesselt. In der Nähe des Tatorts wurde zudem ein ausgebranntes Auto gefunden.

Ersten Angaben zufolge handelt es sich bei den Opfern um Personen im Alter zwischen 21 und 30 Jahren. Die Ermittler schließen nicht aus, dass dieses Verbrechen mit einem Revierkampf zwischen kriminellen Banden im Land zusammenhängen könnte.

Wie die Strafverfolgungsbehörden mitteilten, wurden an den Wänden des Hauses Aufschriften wie „Land der Wölfe“ und „Wölfe aktiv“ angebracht. Es wird geprüft, ob diese Inschriften mit der kriminellen Vereinigung Los Lobos („Die Wölfe“), einer der größten kriminellen Gruppierungen Ecuadors, in Verbindung stehen.

In den letzten Jahren hat sich die Aktivität krimineller Banden in Ecuador drastisch verstärkt. Da sich das Land zu einem wichtigen Knotenpunkt auf den Kokainschmuggelrouten entwickelt hat, nehmen auch die Zusammenstöße zwischen bewaffneten Banden zu.

Bereits im Juni waren im Südwesten des Landes die Leichen von acht Menschen in Plastiktüten gefunden worden. Die Behörden brachten den Vorfall damals ebenfalls mit Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden kriminellen Gruppen in Verbindung.

Offiziellen Statistiken zufolge fielen im Laufe des Jahres 2025 über 9.200 Menschen der Gewalt in Ekuador zum Opfer. Die Regierung des Landes hat in mehreren Regionen den Ausnahmezustand ausgerufen, um den Kampf gegen das organisierte Verbrechen zu verstärken.

EcuadorKriminalitätLos LobosErmittlungBandenkriminalität
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Polizei erschießt 30 Demonstranten im pakistanisch verwalteten KaschmirPolizei erschießt 30 Demonstranten im pakistanisch verwalteten KaschmirHeute, 13:33Schwere Explosion in pakistanischem Bergwerk fordert 32 MenschenlebenSchwere Explosion in pakistanischem Bergwerk fordert 32 MenschenlebenHeute, 13:30Einjähriger Junge stirbt in heißem Bad, während Mutter mit ihrem Freund unterwegs warEinjähriger Junge stirbt in heißem Bad, während Mutter mit ihrem Freund unterwegs warHeute, 13:02Historischer Schlag: Russland greift erstmals US-Drohnenfabrik in der Ukraine anHistorischer Schlag: Russland greift erstmals US-Drohnenfabrik in der Ukraine anHeute, 13:01Schweizer Neutralität — Geschichte und Gegenwart: Sacharowa kritisiert Bern scharfSchweizer Neutralität — Geschichte und Gegenwart: Sacharowa kritisiert Bern scharfHeute, 12:50Schwere Probe: Zahl der Erdbebenopfer in Japan auf 34 gestiegenSchwere Probe: Zahl der Erdbebenopfer in Japan auf 34 gestiegenHeute, 12:43
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus