Sieben verbrannte Leichen in einem Haus in Ecuador gefunden

Die verbrannten Leichen von sieben Menschen wurden in einem Haus in der Provinz Cañar im Süden Ecuadors gefunden. Die örtlichen Strafverfolgungsbehörden haben weitreichende Ermittlungen zu dem Vorfall eingeleitet, wie Beamte des Landes laut CBS News berichteten.

Berichten zufolge ereignete sich die Tragödie am 28. Juli in der Kleinstadt La Troncal. Polizeibeamte entdeckten im Haus die Leichen von sieben Personen. Hände und Füße von zweien von ihnen waren mit Draht gefesselt. In der Nähe des Tatorts wurde zudem ein ausgebranntes Auto gefunden.

Ersten Angaben zufolge handelt es sich bei den Opfern um Personen im Alter zwischen 21 und 30 Jahren. Die Ermittler schließen nicht aus, dass dieses Verbrechen mit einem Revierkampf zwischen kriminellen Banden im Land zusammenhängen könnte.

Wie die Strafverfolgungsbehörden mitteilten, wurden an den Wänden des Hauses Aufschriften wie „Land der Wölfe“ und „Wölfe aktiv“ angebracht. Es wird geprüft, ob diese Inschriften mit der kriminellen Vereinigung Los Lobos („Die Wölfe“), einer der größten kriminellen Gruppierungen Ecuadors, in Verbindung stehen.

In den letzten Jahren hat sich die Aktivität krimineller Banden in Ecuador drastisch verstärkt. Da sich das Land zu einem wichtigen Knotenpunkt auf den Kokainschmuggelrouten entwickelt hat, nehmen auch die Zusammenstöße zwischen bewaffneten Banden zu.

Bereits im Juni waren im Südwesten des Landes die Leichen von acht Menschen in Plastiktüten gefunden worden. Die Behörden brachten den Vorfall damals ebenfalls mit Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden kriminellen Gruppen in Verbindung.

Offiziellen Statistiken zufolge fielen im Laufe des Jahres 2025 über 9.200 Menschen der Gewalt in Ekuador zum Opfer. Die Regierung des Landes hat in mehreren Regionen den Ausnahmezustand ausgerufen, um den Kampf gegen das organisierte Verbrechen zu verstärken.