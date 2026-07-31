Rodri-Transfer: City nennt Real Madrid die geforderte Ablösesumme

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Rodri-Transfer: City nennt Real Madrid die geforderte Ablösesumme

Real Madrid befindet sich in aktiven Verhandlungen über den Transfer des Mittelfeldspielers Manchester Citybeide Klubs haben begonnen, die Vertragsbedingungen direkt zu besprechen. Dies berichtet das renommierte Medium Sky Sports.

Die Forderung der Citizens und das Angebot von Real

Dem Journalisten Patrick Berger zufolge fordert der englische Spitzenklub 75 Millionen Euro für den 30-jährigen spanischen Spieler. Die Madrilenen signalisierten ihrerseits, bereit zu sein, etwas mehr als 50 Millionen Euro zu zahlen. Es ist jedoch noch unklar, wie zufriedenstellend die Forderung von City für die Königlichen ist. Die Verhandlungen gehen intensiv weiter.

Bemerkenswert ist, dass das renommierte Portal Transfermarkt den aktuellen Marktwert von Rodri auf 110 Millionen Euroschätzt. Dennoch verlangtManchester Cityeine etwas geringere Summe. Dies hängt wahrscheinlich mit der schweren Knieverletzung des Spielers und der kürzlich erfolgten Operation zusammen. Rodri befindet sich derzeit im Reha-Prozess.

Rodri will nur zu Real Madrid

Rodri selbst hat die Absicht, seine Karriere ausgerechnet bei Real Madrid fortzusetzen. Dieser Wunsch wird voraussichtlich eine wichtige Rolle bei den Transferverhandlungen spielen. Er hat es sogar bereits geschafft, ein offizielles Angebot des französischen Klubs PSG abzulehnen.

Der laufende Vertrag des Spielers mitManchester Citylässt im Sommer nächsten Jahres, genauer gesagt im Jahr 2027, aus. Obwohl Gespräche zwischen Manchester City und Rodri über eine Vertragsverlängerung geführt werden, wurde bisher kein neuer Deal unterzeichnet.

Rodri ist Kapitän der spanischen Nationalmannschaft. Er wurde 2024 Europameister und 2026 Weltmeister und errang damit zwei Titel. Zudem ist Rodri der Gewinner des Ballon d'Or 2024. Seine Verpflichtung wäre ein strategischer Schritt für den Madrider Klub, um das Mittelfeld weiter zu stärken.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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