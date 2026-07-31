Ancelotti lehnt italienische Nationalmannschaft ab: Warum er sich für Brasilien entschied

·39·Sport
Ancelotti lehnt italienische Nationalmannschaft ab: Warum er sich für Brasilien entschied

Carlo Ancelotti, einer der erfahrensten und erfolgreichsten Trainer im Weltfußball, der derzeit die brasilianische Nationalmannschaft betreut, hat offiziell bestätigt, dass er ein Angebot aus seiner Heimat Italien abgelehnt hat. Der als „Papa Carlo“ bekannte Trainer zog es vor, den mit der „Seleção“ begonnenen Weg fortzusetzen, anstatt die Gelegenheit zu nutzen, Cheftrainer der „Squadra Azzurra“ zu werden.

Zamin.uz liefert detaillierte Informationen über die Gründe für diese sensationelle Entscheidung und Ancelottis Zukunftspläne in Brasilien.

Kein Geld, sondern Loyalität: Ancelottis Bekenntnis

In einem Interview mit ESPN erklärte der 67-jährige italienische Trainer offen, dass weder Geld noch Vertragsbedingungen der Grund für die Absage an den italienischen Fußballverband (FIGC) waren. Der Hauptfaktor seien moralische Verpflichtungen und Loyalität.

„Ich habe Verpflichtungen gegenüber dem brasilianischen Fußballverband (CBF) und den Menschen in diesem Land, weil sie mich in meinem ersten Jahr hier so herzlich empfangen haben. Natürlich habe ich dem italienischen Fußballverband meinen Dank ausgesprochen, aber ich möchte genau hier bleiben“, – sagte Carlo Ancelotti.

Der Trainer betonte, dass die Fortsetzung seiner Arbeit in einer Organisation, die ihn herzlich aufgenommen und ihm die Möglichkeit zum Arbeiten gegeben hat, die richtigste und fairste Entscheidung sei. Dies beweist einmal mehr, dass Ancelotti nicht nur über professionelle Exzellenz, sondern auch über hohe menschliche Werte verfügt.

Auf dem Weg zur WM 2030: Langzeitprojekt und schmerzhafte Niederlage

Carlo Ancelottis Zukunft in Brasilien ist langfristig angelegt. Im Mai dieses Jahres verlängerte er seinen laufenden Vertrag mit dem brasilianischen Fußballverband um weitere 4 Jahre bis zur Weltmeisterschaft 2030.

Bemerkenswert ist, dass diese Entscheidung nach einem glücklosen Abschneiden bei der WM 2026 getroffen wurde. Zur Erinnerung: Unter der Führung des italienischen Trainers schied der 5-malige Weltmeister im Achtelfinale des von den USA, Kanada und Mexiko ausgetragenen Turniers überraschend gegen Norwegen aus und musste frühzeitig die Heimreise antreten.

Die CBF-Führung hielt jedoch weiterhin an Ancelotti fest und beauftragte ihn, die Mannschaft grundlegend zu reformieren und 2030 die Goldmedaillen zurückzuholen.

Carlo Ancelottis Amtszeit in Brasilien (Aktueller Status)

Kennzahl

Details

Trainer

Carlo Ancelotti (Italien, 67 Jahre)

Mannschaft

Brasilianische Fußballnationalmannschaft

Laufzeit des neuen Vertrags

Bis zum Ende der Weltmeisterschaft 2030

Hauptziel

WM-Titel 2030

Ergebnis WM 2026

Achtelfinale (Niederlage gegen Norwegen)

Abgelehntes Angebot

Cheftrainer der italienischen Nationalmannschaft

Fazit: Eine neue Ära für den brasilianischen Fußball?

Dass Carlo Ancelotti das Angebot aus Italien ablehnte und in Brasilien blieb, ist ein im modernen Fußball seltenes Ereignis. Der Trainer entschied sich für ein Projekt, das trotz eines jüngsten Turnierrückschlags Vertrauen in ihn setzte, statt für sein Heimatland. Diese Entscheidung ist auch für den brasilianischen Fußball von entscheidender Bedeutung. Das Team hat Stabilität erlangt und hat nun unter der Leitung eines erfahrenen Trainers die Möglichkeit, aus Fehlern zu lernen und sich auf 2030 vorzubereiten.

Diese Entscheidung von Ancelotti weckt neue Hoffnung bei den Fans der „Seleção“. Sie glauben, dass sie gemeinsam mit „Papa Carlo“ den früheren Glanz des brasilianischen Fußballs wiederherstellen können.

Teilen Sie diese wichtige Fußballnachricht mit Ihren Freunden und Sportfans!

Glauben Sie, dass Carlo Ancelotti mit der brasilianischen Nationalmannschaft die WM 2030 gewinnen kann? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!

Quelle: Basierend auf ESPN-Interview und Berichten.

Carlo AncelottiBrasilienItalienItalienischer FußballverbandESPN
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Real Madrid verpflichtet junges Sturmtalent Carlos EspíReal Madrid verpflichtet junges Sturmtalent Carlos EspíHeute, 15:13Rennen um Ferran Torres: Londoner Klubs gefährden Barcelonas PläneRennen um Ferran Torres: Londoner Klubs gefährden Barcelonas PläneHeute, 15:12Casemiros erste Aussage: Warum er Messi den „Fußballgott“ nannteCasemiros erste Aussage: Warum er Messi den „Fußballgott“ nannteHeute, 14:41Milan- und Italien-Legende Franco Baresi im Alter von 66 Jahren verstorbenMilan- und Italien-Legende Franco Baresi im Alter von 66 Jahren verstorbenHeute, 14:35«Von einem anderen Stern»: City lobt Abdukodir Husanov erneut (Video)«Von einem anderen Stern»: City lobt Abdukodir Husanov erneut (Video)Heute, 14:24Rodri-Transfer: City nennt Real Madrid die geforderte AblösesummeRodri-Transfer: City nennt Real Madrid die geforderte AblösesummeHeute, 13:56
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“