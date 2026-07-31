Fußballer Mohammed Fuseini in Brüssel überfallen

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Fußballer Mohammed Fuseini in Brüssel überfallen

Royale Union Saint-Gilloise-Stürmer Mohammed Fuseini wurde in der Nähe eines Nachtclubs in Brüssel von fünf Kriminellen brutal zusammengeschlagen und um wertvolle Gegenstände im großen Wert gebracht. Wie Het Laatste Nieuws berichtet, wurde der 24-jährige ghanaische Nationalspieler beim Verlassen des Nachtclubs auf dem Weg zu seinem Privatauto von Unbekannten angegriffen, berichtet Goal.com berichtet .

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 06:30 Uhr an der Avenue Louise in Brüssel. Als sich das Opfer seinem Fahrzeug näherte, zerrten fünf maskierte Verdächtige ihn gewaltsam aus dem Auto. Trotz Mohammed Fuseinis Versuchen, Widerstand zu leisten, brachten ihn drei Angreifer mit einem Würgegriff zu Boden und beraubten ihn.

Die Kriminellen stahlen das Mobiltelefon des Fußballers sowie eine Rolex Datejust im Wert von 8.000 bis 14.000 Euro. Eines der anwesenden Teammitglieder gelang es, das Verbrechen mit dem Handy festzuhalten. Diese Videoaufnahme diente den Strafverfolgungsbehörden als wichtiges Beweismittel, um die Täter schnell zu identifizieren und zu verfolgen.

Offizielle Stellungnahme des Vereins und medizinische Hilfe

Nach Angaben des Pressedienstes von Royale Union Saint-Gilloise wurde der Spieler nach dem Vorfall sofort ins Krankenhaus gebracht und medizinisch untersucht. Die Vereinsführung dankte der Brüsseler Polizei für ihren schnellen und effizienten Einsatz. Da die Verletzungen nicht allzu schwerwiegend waren, kehrte der Stürmer schnell ins Training zurück.

Unter Bezugnahme auf eine Erklärung der Brüsseler Staatsanwaltschaft führte eine Razzia im Zusammenhang mit demRaub zur Festnahme eines 23-jährigen Verdächtigen. In seiner Wohnung wurden gestohlene Gegenstände des Opfers gefunden. Der Verdächtige befindet sich derzeit im Gefängnis von Haren und wurde wegen Gewalt und Raubtats durch eine kriminelle Vereinigung angeklagt.

Der Anwalt des Verdächtigen, Samuel Rosenblatt, erklärte in einem Interview mit der Presse, dass sein Mandant die Schwere der Tat erkenne und Reue zeige. Er betonte zudem, dass er aufgrund der laufenden Ermittlungen keine weiteren Details nennen könne. Zwei der drei Opfer erlitten durch den Angriff einen vorübergehenden Verdienstausfall.

Für Mohammed Fuseini, der in dieser Saison konstant für das Team aufläuft, war dieser Vorfall ein weiterer schwerer psychischer Rückschlag abseits des Platzes. Zur Erinnerung: In der Saison 2025/26 verpasste der Fußballer wegen Muskel-, Knöchel- und Knieverletzungen 145 Tage und fiel in 25 Spielen aus. Sein Vertrag beim Verein läuft bis 2028.

Mohammed FuseiniRoyale Union Saint-GilloiseBrüsselRaubüberfallGhanaische Nationalmannschaft
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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