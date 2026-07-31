Schwere Explosion in pakistanischem Bergwerk fordert 32 Menschenleben

·31·Welt
Schwere Explosion in pakistanischem Bergwerk fordert 32 Menschenleben

Eine schwere Explosion in einem Kohlenbergwerk in der pakistanischen Provinz Belutschistan hat mindestens 32 Bergleuten das Leben gekostet. Rettungsarbeiten und Untersuchungen zu der Tragödie dauern an, wie offizielle Stellen des Landes mitteilten, Al Jazeera berichtete.

Berichten zufolge ereignete sich der Unfall am 30. Juli im Kohlebergwerk Sorange in der Nähe der Stadt Quetta. Vorläufigen Daten zufolge wurde die Explosion durch eine Ansammlung von Methangas im Schacht verursacht.

Ein Beamter der provinziellen Katastrophenschutzbehörde erklärte, dass Rettungskräfte zunächst die Leichen von 29 Bergleuten an die Oberfläche gebracht hatten. Später wurden die Leichen von drei weiteren getöteten Arbeitern im Schacht entdeckt.

Obwohl seit dem Vorfall mehr als 12 Stunden vergangen sind, haben die Rettungskräfte die Suche nicht eingestellt. Verantwortliche weisen jedoch darauf hin, dass die Chancen, Überlebende zu finden, äußerst gering sind.

Schwere Explosion in pakistanischem Bergwerk fordert 32 Menschenleben

Offiziellen Angaben zufolge befanden sich zum Zeitpunkt der Explosion 36 Bergleute im Schacht. Infolge der heftigen Druckwelle wurden zwei nahe beieinander liegende Schächte schwer beschädigt.

Experten stellen fest, dass solche Tragödien in Pakistans Kohlebergbausektor, insbesondere in der Provinz Belutschistan, aufgrund der Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften häufig vorkommen. Insbesondere unzureichende Belüftungssysteme, Mängel bei Gasüberwachungsmechanismen und ungenügende Arbeitssicherheitsmaßnahmen werden als Hauptfaktoren genannt.

Dennoch sind Tausende Einwohner in Belutschistan trotz niedriger Löhne und hoher Risiken gezwungen, als Lebensgrundlage in der Kohleindustrie zu arbeiten.

PakistanBergbauUnfallBelutschistanKatastrophe
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Polizei erschießt 30 Demonstranten im pakistanisch verwalteten KaschmirPolizei erschießt 30 Demonstranten im pakistanisch verwalteten KaschmirHeute, 13:33Sieben verbrannte Leichen in einem Haus in Ecuador gefundenSieben verbrannte Leichen in einem Haus in Ecuador gefundenHeute, 13:27Einjähriger Junge stirbt in heißem Bad, während Mutter mit ihrem Freund unterwegs warEinjähriger Junge stirbt in heißem Bad, während Mutter mit ihrem Freund unterwegs warHeute, 13:02Historischer Schlag: Russland greift erstmals US-Drohnenfabrik in der Ukraine anHistorischer Schlag: Russland greift erstmals US-Drohnenfabrik in der Ukraine anHeute, 13:01Schweizer Neutralität — Geschichte und Gegenwart: Sacharowa kritisiert Bern scharfSchweizer Neutralität — Geschichte und Gegenwart: Sacharowa kritisiert Bern scharfHeute, 12:50Schwere Probe: Zahl der Erdbebenopfer in Japan auf 34 gestiegenSchwere Probe: Zahl der Erdbebenopfer in Japan auf 34 gestiegenHeute, 12:43
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus