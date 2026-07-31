Falcon-9-Oberstufe schlägt auf dem Mond ein

Am 5. August dieses Jahres wird voraussichtlich die verbrauchte Oberstufe einer Falcon-9-Rakete auf die Mondoberfläche prallen. Wie ixbt.com berichtet, blieb dieser Trümmerteil nach der im Januar 2025 durchgeführten Mission Firefly Blue Ghost-1 im Weltraum zurück. Ersten Berechnungen von Wissenschaftlern zufolge bietet diese Kollision Astronomen eine einzigartige Gelegenheit für wissenschaftliche Beobachtungen. Dies berichtet Ixbt. com.

Experten zufolge wird das Aufeinandertreffen in der Nähe der Krater Einstein und Bell auf der westlichen Seite des Mondes stattfinden. Der bei der Kollision entstehende Blitz wird voraussichtlich hell genug sein, um mit empfindlichen Teleskopen von der Erde aus beobachtet zu werden. Dies eröffnet Wissenschaftlern die Möglichkeit, die Wechselwirkung von Weltraumobjekten mit natürlichen Oberflächen in Echtzeit zu untersuchen.

Mondstaub und seine Dynamik

Neuen wissenschaftlichen Forschungsergebnissen zufolge wird die durch den heftigen Aufprall aufgewirbelte Staubfahne voraussichtlich eine Höhe von 75 bis 100 Kilometern erreichen. Die in den ersten Minuten entstehende Staubwolke wird vor dem dunklen Himmel deutlich heller erscheinen. Dennoch können die tatsächlichen Werte von den theoretischen Berechnungen leicht abweichen.

Wissenschaftler betonen, dass der Hauptwert dieses Phänomens nicht in dem kurzlebigen Blitz selbst liegt, sondern in der Analyse der Dynamik des ausgeworfenen Materials und dem Praxistest von Mondaufprallmodellen. Solche Beobachtungen werden als wichtige theoretische Grundlage für die zukünftige Weltraumforschung dienen.

Weltraummüll und Sicherheitsmaßnahmen

Die NASA und andere Raumfahrtagenturen planen, diesen Prozess genau zu verfolgen. Insbesondere soll die Raumsonde Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) den voraussichtlichen Einschlagort etwa eine Woche vor und eine Woche nach dem Ereignis fotografieren. Dies ermöglicht eine genaue Bewertung der Größe des durch den Einschlag entstandenen neuen Kraters.

Forscher stellen fest, dass solche Beobachtungen im Zusammenhang mit künstlichem Weltraummüll von großer Bedeutung sind, um potenzielle Risiken für die zukünftige Mondinfrastruktur und bemannte Missionen im Rahmen von Mondprogrammen im Voraus abzuschätzen.