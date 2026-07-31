Real Madrid plant Leihe von Franco Mastantuono in die Serie A

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Real Madrid plant Leihe von Franco Mastantuono in die Serie A

Real Madrid prüft die Möglichkeit, das junge Talent Franco Mastantuono im kommenden Sommer-Transferfenster vorübergehend an einen anderen Verein auszuleihen. Wie Goal.com berichtet, haben sich beide Parteien nach einer schwierigen Debütsaison in der spanischen Hauptstadt darauf geeinigt, dass ein leihweiser Wechsel der beste Weg für die Entwicklung des Spielers ist, berichtet Goal .com.

Bei einem Treffen zwischen dem Verein und den Beratern des Spielers wurde betont, dass das 18-jährige argentinische Talent regelmäßige Spielpraxis in Europa benötigt. In seiner ersten Saison im Estadio Santiago Bernabeu erhielt er nicht genügend Einsatzminuten und konnte sich keinen Stammplatz erkämpfen. Der kommende August dürfte eine entscheidende Phase für die nähere Zukunft des Spielers sein.

Italienische Liga gilt als Hauptziel

Obwohl zunächst über eine mögliche Rückkehr zu seinem Ex-Klub River Plate diskutiert wurde, lehnte die Madrider Führung diese Idee umgehend ab. Die Königlichen bestanden darauf, dass der argentinische Spieler seine Karriere unbedingt auf dem europäischen Kontinent fortsetzen und den Anpassungsprozess dort fortführen muss. Auch eine Option auf einen Wechsel in die englische Premier League wurde komplett ausgeschlossen.

Dass der Spieler einen italienischen Pass besitzt, macht die Option Serie A für andere Interessenten noch attraktiver. Berichten zufolge beobachten führende italienische Klubs die Situation derzeit genau.

Transfermarkt und Hauptbedingungen

Berichten der Zeitung Marca zufolge hat der AC Florenz bereits offiziell Kontakt mit Real Madrid aufgenommen. Auch die SSC Neapel und der AC Mailand zeigen Interesse an den Diensten des jungen Mittelfeldspielers und behalten die Situation im Auge.

Die wichtigste Forderung der Madrider für die bevorstehende Leihe ist, dass der neue Verein garantieren muss, Mastantuono auf seiner bevorzugten Position im offensiven Mittelfeld (Zehner-Position) einzusetzen. In seiner Debütsaison in Spanien musste er aufgrund taktischer Umstellungen oft auf dem rechten Flügel statt in seiner gewohnten Zentrale agieren. Real Madrid will künftig unbedingt verhindern, dass es zu solchen Positionsdiskrepanzen kommt.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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