Elfmeter-Kontroverse im englischen Team: Was passierte zwischen Bellingham und Gordon?

Eine unerwartete Situation mit Jude Bellingham und Anthony Gordon ereignete sich während Englands letztem Vorbereitungsspiel vor der Weltmeisterschaft. Der Star von Real Madrid war bereit, einen in der zweiten Halbzeit zugesprochenen Elfmeter zu schießen, musste den Ball jedoch auf Anweisung des Trainerstabs an den Flügelspieler von Barcelona abgeben. Dies berichtete Goal.com .

Dieser Vorfall, der sich beim 3:0-Sieg gegen Costa Rica ereignete, erregte viel Aufmerksamkeit. Bellingham nahm zunächst den Ball an sich, in der Absicht, die Führung auszubauen. Doch nach einer Anweisung von der Bank gab er den Ball an Gordon weiter. Anthony Gordon nutzte die Chance und erhöhte auf 2:0.

Nach dem Spiel äußerte sich Englands Cheftrainer Thomas Tuchel zu dem Missverständnis auf dem Platz. Ihm zufolge handelte es sich nicht um Egoismus der Spieler, sondern um einen Kommunikationsfehler des Trainerstabs. Aufgrund der vielen Wechsel war die Reihenfolge der Elfmeterschützen durcheinandergeraten.

„Es gab viele Wechsel im Team und die Reihenfolge der Schützen war etwas unklar. Anthony war der zweite Elfmeterschütze. Normalerweise hängt diese Liste in der Kabine, aber diesmal mussten wir die Situation mündlich erklären. Das war unsere Verantwortung“, sagte der deutsche Trainer.

Tuchel lobte zudem besonders die harte Arbeit von Jude Bellingham im Mittelfeld. Er betonte, dass der junge Star zum ersten Mal gemeinsam mit Harry Kane, Elliot Anderson und Declan Rice spielte und sich schnell an das Zusammenspiel anpasste. Der Trainer fügte hinzu, dass er sich bei der endgültigen Kaderentscheidung vor dem Turnier nicht hetzen lässt.