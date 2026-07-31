Manchester City hat auf seiner offiziellen Seite Abdukodir Husanovs physische Fähigkeiten humorvoll, aber hoch anerkennend gelobt. Der kurze Kommentar des Klubs verdeutlichte einmal mehr, welche Eigenschaft des usbekischen Verteidigers in England besonders geschätzt wird.

«Wenn man ihn einem Ausdauertest unterzieht, glaubt man, dieser Junge kommt von einem anderen Stern.»

Auf den ersten Blick wirkt dies wie ein einfacher Witz. Doch dahinter verbirgt sich einer von Husanovs wichtigsten Vorzügen bei City: die Fähigkeit, über längere Zeit ein hohes Tempo zu halten, in Zweikämpfen unermüdlich zu sein und bis zur letzten Minute zu kämpfen.

Hinter dem Witz steckt ernsthafte Anerkennung

Die Beschreibung Husanovs als jemand vom «anderen Stern» mag nur eine weitere interessante Formulierung in den sozialen Netzwerken des Vereins sein. Doch auch die offizielle Website von Manchester City hat seine Schnelligkeit, seine starke physische Verfassung und seinen kompromisslosen Defensivstil mehrfach hervorgehoben.

Der Klub beschreibt Husanov als:

außergewöhnlich schnell;

körperlich robust;

einen Spieler, der jeden Zweikampf mit großer Leidenschaft führt;

einen Abwehrspieler, der gegnerische Angriffe voraussieht;

einen Verteidiger, der mit vollem Einsatz agiert.

Besonders seine Schnelligkeit ist zu einer wichtigen Waffe für Citys Defensive geworden. Die offizielle Klub-Website bewertete Husanovs Tempo als eine Geschwindigkeit in der Abwehrreihe, die man seit dem Abschied von Kyle Walker aus dem Team nicht mehr gesehen hatte.

Warum ist Husanovs Ausdauer wichtig?

Ein moderner Innenverteidiger beschränkt sich nicht nur darauf, vor dem Strafraum zu stehen und Bälle zu klären. Er muss in einer hohen Abwehrlinie spielen, schnelle Angreifer einholen und nach Ballverlusten in kurzer Zeit große Strecken überbrücken.

Husanovs physische Eigenschaften ermöglichen es ihm:

gegnerische Konter zu unterbinden;

auf die Außenbahn ausbrechende Stürmer zu verfolgen;

nach einem hohen Pressing schnell auf seine Position zurückzukehren;

auch am Ende einer Partie das Tempo zu halten;

in Zweikämpfen gegen physisch starke Stürmer die Oberhand zu behalten.

Daher dreht sich der humorvolle Kommentar des Klubs nicht nur um Ausdauer. Er verkörpert Husanovs gesamten Spielstil: Tempo, Kraft, Disziplin und den Kampf bis zum Umfallen.

Wie hat er die Fans erobert?

Der usbekische Fußballer wurde in kürzester Zeit zu einem der Lieblingsspieler der Fans im Etihad Stadium. Manchester City merkte an, dass sein leidenschaftlicher und aktiver Defensivstil unter den Anhängern große Anerkennung gefunden hat.

Husanov wurde im Jahr 2026 zu den Monatsbesten im Januar und März gewählt. Im März ließ er Rodri und Jérémy Doku hinter sich und gewann die Abstimmung der Fans deutlich.

Diese Auszeichnungen zeigen, dass seine Popularität nicht nur an die Unterstützung der usbekischen Fans geknüpft ist. Auch englische Anhänger schätzen:

seinen harten Einsatz im Kampf um den Ball;

sein schnelles Wiederaufstehen nach Fehlern;

dass er in gefährlichen Situationen nicht zurückschreckt;

dass er für den Erfolg der Mannschaft alles gibt.

Wie ist sein Status bei City gewachsen?

Nach seinem Wechsel von Lens zu Manchester City im Januar 2025 durchlief Husanov zunächst eine Eingewöhnungsphase. Später entwickelte er sich jedoch zu einer verlässlichen Stütze in der Hintermannschaft.

In der Saison 2025/26 kam er in allen Wettbewerben in 37 Partien zum Einsatz und stand 2.817 Minuten auf dem Platz. Der Klub hob seine starke Rückrunde, seine Schnelligkeit und sein furchtlos agierendes Spiel hervor.

Zum Zeitpunkt der Vertragsverlängerung hatte Husanov bereits 47 Spiele für City bestritten. Sein Arbeitspapier wurde bis 2031 verlängert, und der Verein bewertete den usbekischen Abwehrspieler als einen der vielversprechendsten jungen Spieler der Premier League.

Welche Erwartungen werden nun an ihn gestellt?

Husanovs physische Fähigkeiten haben ihm bereits den Respekt des Klubs und der Fans eingebracht. Seine nächste Aufgabe besteht nun darin, Schnelligkeit und Kraft mit taktischer Reife zu verbinden.

Es wird erwartet, dass er sich in folgenden Bereichen weiterentwickelt:

Ballbehandlung;

Spieleröffnung über den ersten Pass;

Führung der Abwehrkette;

Stellungsspiel;

Konstanz in wichtigen Spielen.

Die besten Jahre des erst 22-jährigen Verteidigers liegen noch vor ihm. Dass Manchester City ihn bis 2031 bindet, zeigt auch, dass der Klub in Husanov nicht nur einen Leistungsträger für das Hier und Jetzt, sondern einen Eckpfeiler für die Zukunft sieht.

Fazit

Die humorvolle Umschreibung «von einem anderen Stern» bringt das Ansehen, das sich Husanov bei Manchester City erarbeitet hat, kurz und eindrucksvoll auf den Punkt.

Seine Schnelligkeit, Ausdauer und Kompromisslosigkeit brachten ihm erst die Anerkennung der Fans und dann der Klubmedien ein. Die Hauptfrage lautet nun: Kann Husanov diese körperlichen Vorteile mit einem noch höheren taktischen Niveau verbinden und ein langjähriger Abwehrchef bei City werden?

Was ist eurer Meinung nach Husanovs größte Stärke — Schnelligkeit, Ausdauer oder Charakter? Schreibt es in die Kommentare!