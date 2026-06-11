Vincent Kompany erreicht sein Ziel: Bayern fixiert 65-Millionen-Euro-Transfer

Der FC Bayern steht kurz vor dem Abschluss seines ersten großen Deals im Sommertransferfenster. Die Münchner haben mit Eintracht Frankfurt eine grundsätzliche Einigung über den Transfer des Verteidigers Nathaniel Brown erzielt. Dieser Transfer wurde persönlich von Cheftrainer Vincent Kompany gefordert. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Wie die BILD berichtet, haben sich die Vereine auf ein Gesamtpaket in Höhe von 65 Millionen Euro geeinigt. Ein Teil dieser Summe wird in Form von Boni gezahlt. Aktuell führen die Parteien die letzten Verhandlungen über die Zahlungsstruktur, also die garantierte Summe und die Bonushöhe.

Vincent Kompany sieht den 22-jährigen Nathaniel Brown als wichtige Figur in seinem taktischen Konzept. Der Trainer betrachtet ihn als vielseitigen Spieler, der sowohl als Außenverteidiger als auch auf dem linken Flügel effektiv agieren kann. Die Vereinsführung strebt eine zügige Abwicklung des Transfers an.

Der Spieler befindet sich derzeit mit der deutschen Nationalmannschaft in den USA. Daher wurden bereits organisatorische Schritte eingeleitet, um den obligatorischen Medizincheck direkt vor Ort durchzuführen. Der Datenaustausch zwischen den Klubs erfolgt digital, was einen schnelleren Abschluss des Transfers ermöglicht.

Nathaniel Brown kämpft auch um einen Stammplatz in der Nationalmannschaft unter Julian Nagelsmann. Der Spieler möchte das Transferthema schnellstmöglich abschließen, um sich voll auf die Länderspiele zu konzentrieren. Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Sonntag auf Curaçao, und genau zu diesem Zeitpunkt wird die offizielle Bekanntgabe des Transfers erwartet.