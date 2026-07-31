Schachkönigin Umida Omonova holt Medaille bei Asienmeisterschaft

In Hongkong (China) ist die diesjährige Asienmeisterschaft im Schnellschach und Blitzschach für Männer und Frauen zu Ende gegangen. Drei junge und talentierte Vertreterinnen verteidigten die Ehre Usbekistans bei diesem renommierten Turnier, an dem 178 stärkste Schachspieler aus 14 Ländern teilnahmen. Am erfreulichsten für uns: Unsere Landsfrau Umida Omonova gewann im Blitzturnier die Bronzemedaille der Asienmeisterschaft.

Zamin.uz präsentiert eine Analyse dieses Erfolgs unserer „Schachköniginnen“ und Details des Wettbewerbs.

Triumph der Schachköniginnen: Umida Omonova gewinnt Asien-Bronze im Blitzschach!

Diese Meisterschaft, eines der größten Ereignisse der asiatischen Schachwelt, fand vom 28. bis 30. Juli in Hongkong (China) statt. Im Blitzschach der Frauen zeigte das junge usbekische Talent Umida Omonova wahren Kampfgeist und höchste Spielstärke.

Am Ende spannender und hart umkämpfter Partien gelang es Umida Omonova, 9,5 Punkte zu erzielen. Dieses Ergebnis sicherte ihr den ehrenvollen 3. Platz und brachte ihr die Bronzemedaille der Asienmeisterschaft ein. Dieser Sieg zeugt vom hohen Ansehen der usbekischen Schachschule und der Entwicklung des Frauenschachs.

Harte Duelle: Afruza Khamdamova in den Top Vier, Umida belegt 5. Platz im Schnellschach

Die Meisterschaft beschränkte sich nicht nur auf Umidas Bronze. Eine weitere Landsfrau im Blitzwettbewerb, Afruza Khamdamova, spielte ebenfalls brillant. Nach hart umkämpften Partien beendete sie das Turnier auf dem 4. Platz und schrammte nur knapp an einer Medaille vorbei. Afruzas Ergebnis ist ein Zeichen für kommende große Erfolge.

Darüber hinaus versuchten die usbekischen Schachspielerinnen auch im Schnellschach ihr Glück. Blitz-Bronzemedaillengewinnerin Umida Omonova beendete das Schnellschach-Turnier mit 7,5 Punkten auf dem 5. Platz. Ein Platz unter den Top Fünf ist bei einem so hochkarätigen kontinentalen Wettbewerb ein starkes Resultat.