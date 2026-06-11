Wie hoch wird Harry Kane den Rekord der englischen Nationalmannschaft setzen?

Der ehemalige englische Star Darren Anderton betonte im Interview mit GOAL, dass Harry Kane noch einige Jahre auf höchstem Niveau spielen kann. Der Stürmer, der mit aktuell 79 Toren der beste Torschütze in der Geschichte der "Three Lions" ist, wird voraussichtlich einen für künftige Generationen unerreichbaren Rekord aufstellen. Kane, der bei seinem Debüt 2015 gegen Litauen 80 Sekunden nach seiner Einwechslung traf, ist seitdem nicht mehr zu stoppen. Dies berichtet Goal.com .

Kane stellte 2018 einen persönlichen Rekord auf, als er 16 Tore in einem Kalenderjahr für die Nationalmannschaft erzielte. Der Gewinner des Goldenen Schuhs der Weltmeisterschaft 2018 zeigt auch auf Vereinsebene Beständigkeit. Er hat die Marke von 53 Toren von Wayne Rooney bereits übertroffen und strebt nun an, sich Legenden wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo anzuschließen, die die 100-Tore-Marke geknackt haben.

Anderton glaubt, dass Kanes Spielstil ihm eine lange Karriere ermöglicht. "Er hat sich nie darauf verlassen, der schnellste Spieler der Welt zu sein. Genau wie bei Teddy Sheringham ist Schnelligkeit nicht der wichtigste Aspekt seines Spiels. Deshalb wird ihn der altersbedingte Geschwindigkeitsverlust weniger beeinträchtigen als andere Spieler. Dass es derzeit keinen adäquaten Ersatz für ihn gibt, ebnet ebenfalls den Weg für eine lange Karriere", sagt der ehemalige Flügelspieler.

Im Laufe der Jahre hat Harry Kane seinen Spielstil leicht verändert. Er ist nicht mehr nur ein "Raubtier" im Strafraum, sondern ein universeller Stürmer geworden, der sich tiefer fallen lässt und aktiv am Spielaufbau beteiligt. Laut Anderton vereint Kane die Eigenschaften von Teddy Sheringham und Alan Shearer: Er kann das Spiel verbinden und im richtigen Moment im Strafraum auftauchen, um den Angriff abzuschließen.