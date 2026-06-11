Teddy Sheringham: Michael Carrick wird Guardiolas Weg bei Manchester United wiederholen

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Teddy Sheringham: Michael Carrick wird Guardiolas Weg bei Manchester United wiederholen

Manchester-United-Legende Teddy Sheringham unterstützt die Ernennung von Michael Carrick zum Cheftrainer des Vereins und kritisiert diejenigen, die ihn mit Ole Gunnar Solskjaer vergleichen. Der ehemalige Stürmer betont, dass der neu ernannte Trainer das einzigartige taktische Potenzial besitzt, den historischen Erfolg von Pep Guardiola beim FC Barcelona zu wiederholen. Dies berichtet Goal.com .

Die Vereinsführung unterzeichnete im Mai einen festen Zweijahresvertrag mit Carrick, nachdem er als Interimstrainer überzeugt hatte. Der ehemalige Mittelfeldspieler, der das Team nach dem Abgang von Ruben Amorim im Januar übernahm, hat die Ergebnisse des Klubs grundlegend verändert und 11 seiner 16 Spiele gewonnen. Vor allem sicherte sich Carrick die Champions-League-Qualifikation, inklusive Siegen gegen Rivalen wie Manchester City.

Einige Experten befürchten, dass die Ernennung von Carrick in einem Niedergang wie in der Ära Solskjaer enden könnte. Sheringham wies diese Gedanken jedoch zurück: „Mir gefällt, dass Michael Carrick den Job bekommen hat. Er hat in kurzer Zeit viel verändert, die Spieler haben sich an seinen Stil angepasst. Es ist Unsinn, ihn mit Solskjaer zu vergleichen. Carrick hat sich diese Chance durch seine harte Arbeit verdient.“

Sheringham glaubt, dass Carricks Trainerlaufbahn der von Pep Guardiola ähnelt. „Michaels Situation bei Manchester United erinnert mich an die Zeit, als Pep Guardiola zum FC Barcelona kam. Er kam auch unerwartet und erreichte Großes. Carrick hat bei Middlesbrough Erfahrungen gesammelt und ist jetzt nicht mehr aufzuhalten“, fügte der ehemalige Stürmer hinzu.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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