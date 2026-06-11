Während die intensiven Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 auf nordamerikanischem Boden beginnen, richtet sich die Aufmerksamkeit der Sportwelt erneut auf die lebende Legende Cristiano Ronaldo. Insbesondere die Aussagen aus dem Lager Portugals, das sich in einer Gruppe mit unserer geliebten usbekischen Nationalmannschaft befindet, stoßen bei den Fußballfans unseres Landes auf großes Interesse. Portugals Cheftrainer Roberto Martínez äußerte sich zu den Spekulationen, dass das 41-jährige Phänomen seine internationale Karriere nach dieser Weltmeisterschaft beenden könnte.

Der erfahrene spanische Fachmann betonte in einem exklusiven Interview mit der renommierten ausländischen Publikation «The Athletic» wie unersetzlich Ronaldo für den Weltfußball und die Nationalmannschaft ist:

«Es ist absolut unmöglich, einen anderen Spieler zu finden, der Cristiano ersetzen kann. Es ist unmöglich, auf diesem Planeten nach einem Spieler zu suchen, der sein Niveau an Können und Professionalität erreicht. Aber Fußball ist ein Spiel, das immer erfordert, vorwärts zu schauen, neue Lösungen zu finden und andere taktische Ansätze in der Offensive zu entwickeln. Selbst wenn Ronaldo morgen geht, müssen wir unser Mannschaftsspiel so aufbauen, dass die Torausbeute der Nationalmannschaft auf dem gleichen hohen Niveau bleibt. Eines muss man offen zugeben: Kein einzelner Spieler wird in Zukunft die unglaublichen Zahlen und Rekorde wiederholen können, die Ronaldo im Laufe seiner Karriere aufgestellt hat – das ist schlicht unmöglich», betonte Roberto Martínez.

Es ist erwähnenswert, dass die aktuelle Weltmeisterschaft 2026 für den 41-jährigen legendären Stürmer Cristiano Ronaldo ein Rekord-Turnier ist – seine sechste Weltmeisterschaft – und es ist sehr wahrscheinlich, dass es das letzte große Turnier seiner Karriere sein wird. Aus diesem Grund wird der portugiesische Star in diesem Wettbewerb zweifellos alles geben.

Zur Erinnerung: Die 'Seleção das Quinas' trifft in der Gruppe K der aktuellen Weltmeisterschaft auf die DR Kongo, den südamerikanischen Giganten Kolumbien und unseren Stolz – die usbekische Nationalmannschaft unter der Leitung der italienischen Legende Fabio Cannavaro – um einen Platz in den Playoffs. Unsere Fans warten sehnsüchtig auf das historische und spannende Duell zwischen Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev und Cristiano Ronaldo. Wir wünschen unseren Vertretern viel Erfolg bei den kommenden großen Spielen!

Verfolgen Sie die Details des historischen Duells zwischen Cristiano Ronaldo und der usbekischen Nationalmannschaft, die neuen taktischen Spielzüge von Roberto Martínez sowie alle heißen, exklusiven und sensationellen Nachrichten der Weltmeisterschaft gemeinsam mit uns auf den Zamin-Seiten!