Lamine Yamal zum UNICEF-Botschafter ernannt

Der junge Star des FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft, Lamine Yamal, wurde offiziell zum UNICEF-Botschafter ernannt. Das 17-jährige Talent wird nun seinen globalen Einfluss nutzen, um sich für Kinderrechte einzusetzen, insbesondere für deren Recht auf sichere Spiel- und Entwicklungsumgebungen. Diese Ernennung unterstreicht nicht nur Yamals Fähigkeiten auf dem Platz, sondern auch sein Verantwortungsbewusstsein für die nächste Generation. Dies berichtet Goal.com .

Diese Ankündigung fiel mit dem Internationalen Tag des Spiels zusammen. Dieses Datum ist der Anerkennung gewidmet, dass das Spielen ein grundlegendes Recht für die kognitive und körperliche Entwicklung von Kindern ist. Lamine Yamal, der von den Straßen von Rocafonda an die Spitze des Weltfußballs aufgestiegen ist, wurde zu einem der jüngsten Botschafter in der Geschichte, die diesen prestigeträchtigen Titel erhalten haben.

Über seine neue Verantwortung sprechend, erinnerte sich der Flügelspieler des FC Barcelona an seine Kindheit und seinen Werdegang: „Ich bin stolz darauf, UNICEF-Botschafter zu sein. Als Kind hatte ich nur meine Familie, einen Ball, einen Park und einen Traum. Fußball gab mir Disziplin, ein Zugehörigkeitsgefühl und Hoffnung für die Zukunft. Ich weiß, wie wichtig ein sicherer Spielplatz für Kinder ist, damit sie einfach als Kinder aufwachsen können.“

Diese Partnerschaft ist eine logische Fortsetzung der fast zwanzigjährigen Verbindung zwischen dem FC Barcelona, der Barça Foundation und UNICEF. Yamal nimmt seit Anfang 2024 aktiv an UNICEF-Kampagnen teil. Nun wird er sich darauf konzentrieren, die Rechte von Kindern in Gebieten zu fördern, die von humanitären Krisen, Naturkatastrophen und Konflikten betroffen sind.

Durch seine Millionen von Followern in den sozialen Medien und seinen Einfluss auf junge Fans möchte Lamine Yamal die weltweite Aufmerksamkeit auf die Probleme von Kindern lenken, denen grundlegende Erholungsräume und ein sicheres Umfeld fehlen.