Der intensive Kampf zwischen den europäischen Spitzenklubs auf dem Transfermarkt erreicht eine neue Stufe. Im Zentrum der aktuellen Diskussion stehen der FC Bayern München und ihr talentierter offensiver Mittelfeldspieler Michael Olise. In den letzten Tagen berichtete die Weltpresse, dass Real Madrid bereit sei, 150 Millionen Euro für die Verpflichtung des 24-jährigen französischen Stars auszugeben. Doch der deutsche Rekordmeister hat nicht die Absicht, seinen Leistungsträger einfach ziehen zu lassen.

Laut der renommierten französischen L'Équipe hat die Führung der Münchner den Transfergerüchten einen Riegel vorgeschoben.

„Sein Wert ist nicht in Geld zu bemessen“

In einem Interview mit den Medien in dieser Woche drückte ein hochrangiger Bayern-Funktionär die Position des Vereins klar aus:

„Michael Olise ist die Zukunft unseres Teams und er wird München nicht einmal für ein Angebot von 200 Millionen Euro verlassen. Seine Bedeutung für uns und sein Wert auf dem Platz lassen sich nicht einfach in Geld bemessen. Selbst wenn ein Verein eine Rekordsumme von 500 Millionen Euro für ihn bieten würde, würden wir ihn nicht gehen lassen.“

Ein weiteres Mitglied des Aufsichtsrats des deutschen Klubs unterstützte diese Ansicht und betonte, dass der Franzose eine Hauptrolle in den langfristigen Projekten des FC Bayern für die neue Ära spielen werde.

Die Transfersituation um Michael Olise und die Pläne anderer interessierter Spitzenklubs können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:

Interessierte Vereine Erwartetes Angebot Antwort von Bayern Hauptgrund für das Scheitern Real Madrid 150 Millionen Euro Kategorisch abgelehnt Spieler gilt als unverkäuflich Manchester City Potenzieller Interessent Nicht in Betracht gezogen Olise möchte nicht zu seinem Ex-Klub zurück PSG (Paris) Interesse vorhanden Kein Diskussionsthema Pariser Klub will keine hohen Summen ausgeben

Warum wurden die Optionen Manchester City und PSG abgelehnt?

Insider berichten, dass neben dem Madrider Giganten auch Manchester City aus England und PSG aus Frankreich ernsthaftes Interesse an Michael Olise hätten zeigen können. Die Wahrscheinlichkeit für diese Optionen ist jedoch sehr gering.

Tatsache ist, dass Olise in der Saison 2016/17 im Nachwuchssystem von Manchester City spielte. Eine Rückkehr zu seinem ehemaligen Team gehört nicht zu den Plänen des schnellen Mittelfeldspielers. Was den französischen Meister PSG betrifft, so beabsichtigen sie, wie von Beobachtern erwartet, nicht, in den kommenden Transferfenstern astronomische Summen für neue Spieler zu verschwenden. Sie konzentrieren sich eher auf die interne Balance.

Analyse für Fans: Die entschlossene Haltung des FC Bayern zeigt, dass das Team im europäischen Fußball wieder nach der Krone greift. Olises Verbleib in München wird das Offensivpotenzial des Vereins in der neuen Saison zweifellos zu einer noch gewaltigeren Kraft machen.

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