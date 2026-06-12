Akmal Mozgovoy: „Wir alle warten sehnsüchtig auf die Weltmeisterschaft“

Der Mittelfeldspieler der usbekischen Nationalmannschaft, Akmal Mozgovoy, äußerte sich vor der Weltmeisterschaft zur Atmosphäre im Team, zum Vorbereitungsprozess, zum mentalen Zustand der Spieler und zur Unterstützung der Fans.

In einem Gespräch mit dem Pressedienst des usbekischen Fußballverbandes betonte Mozgovoy, dass die Stimmung in der Nationalmannschaft hervorragend sei. Er sagte, dass die Spieler, genau wie die Fans, mit großer Aufregung auf den Beginn des Turniers warten.

„Die Stimmung in unserem Team ist erstklassig. Alle warten. Wie die Fans warten auch wir auf den Beginn des Turniers. Zum ersten Mal in der Geschichte konnten wir die Endrunde der Weltmeisterschaft erreichen. Das war ein wunderbares Ereignis. Es ist wichtig für alle“, sagte Mozgovoy.

Tatsächlich ist dieses Turnier für die usbekische Nationalmannschaft kein gewöhnlicher Wettbewerb. Es ist ein großes Kapitel, das zum ersten Mal in der Geschichte des Fußballs des Landes aufgeschlagen wird. Ein jahrelang ersehnter Traum ist wahr geworden, und nun haben die „Weißen Wölfe“ die Möglichkeit, sich auf der prestigeträchtigsten Bühne des Weltfußballs zu präsentieren.

Mozgovoy merkte auch an, dass das Trainingslager in den USA gut verläuft. Seiner Meinung nach waren die Freundschaftsspiele gegen starke Gegner eine große Erfahrung für das Team, sowohl körperlich als auch mental.

„Das Trainingslager in den USA läuft gut. Es wurden Freundschaftsspiele gegen große Mannschaften organisiert. Diese Spiele werden eine riesige Erfahrung sowohl körperlich als auch mental sein. Wenn wir das Spielfeld betreten, werden wir nach den Anweisungen der Trainer handeln“, sagte der Mittelfeldspieler.

Eine solche Vorbereitung vor der Weltmeisterschaft ist sehr wichtig. Denn bei der WM sind die Gegner stark, das Spieltempo ist hoch und jeder Fehler wird teuer bezahlt. Testspiele gegen Mannschaften wie Kanada und die Niederlande ermöglichten es den Spielern, das internationale Tempo zu spüren, unter Druck Entscheidungen zu treffen und die taktische Disziplin zu stärken.

Akmal Mozgovoy betonte auch, dass es schwierig sei, seine Gefühle in Worte zu fassen. Er sagte, dass er seit seiner Kindheit die großen Spieler, die bei der Weltmeisterschaft spielten, im Fernsehen verfolgt habe und nun die Möglichkeit habe, ihnen auf dem Platz gegenüberzustehen.

„Worte reichen nicht aus, um die Gefühle auszudrücken. Seit unserer Jugend haben wir große Fußballspieler im Fernsehen gesehen. So Gott will, werden wir jetzt gegen sie spielen“, sagte er.

Diese Worte zeigen, wie wichtig die WM für jeden usbekischen Fußballspieler ist. Die Bühne zu erreichen, von der man in der Kindheit geträumt hat, gegen die besten Spieler der Welt zu spielen und im Namen des ganzen Landes auf das Spielfeld zu treten – das ist eine riesige Verantwortung und ein großer Stolz.

Mozgovoy betonte besonders, dass die Unterstützung der Fans dem Team zusätzliche Kraft gibt. Er sagte, dass die Nationalmannschaft die Liebe und das Vertrauen der Fans sowohl in den USA als auch in Usbekistan spürt.

„Viele Menschen unterstützen uns sowohl in den USA als auch in Usbekistan. Ich denke, das wird eine zusätzliche Hilfe sein“, sagte der Spieler.

Bei großen Turnieren ist das Vertrauen der Fans ein sehr wichtiger Faktor für die Spieler. Besonders für eine Mannschaft, die zum ersten Mal an einer Weltmeisterschaft teilnimmt, gibt jedes Gebet, jede Unterstützung und jedes warme Wort mentale Kraft. Obwohl die Nationalmannschaft mit elf Spielern auf dem Platz steht, steht das Vertrauen des ganzen Volkes hinter ihnen.

Der Mittelfeldspieler sprach auch über seine persönlichen Ziele. Er betonte, dass er den Wunsch habe, mehr zu spielen und sich je nach Gelegenheit zu zeigen. Der mannschaftliche Erfolg sollte jedoch vor persönlichen Ergebnissen stehen.

„Mein Ziel ist es, mehr zu spielen und mich je nach Gelegenheit zu zeigen. Der mannschaftliche Erfolg steht an erster Stelle. Das Team sollte ein positives Ergebnis zeigen, aus der Gruppe kommen und sein Bestes geben“, sagte Mozgovoy.

Dieser Ansatz deutet auf eine gesunde Atmosphäre innerhalb der Nationalmannschaft hin. Individuelles Können ist bei der Weltmeisterschaft wichtig, aber mannschaftliche Geschlossenheit, Disziplin und ein gemeinsames Ziel sind noch wichtiger. Usbekistan wird in der Gruppenphase gegen starke Gegner spielen, und jeder Spieler, der zum Wohle der Mannschaft handelt, wird von entscheidender Bedeutung sein.

Am Ende des Interviews drückte Mozgovoy den Fans seinen Dank aus und bat sie, sie bis zum Ende zu unterstützen. Er betonte, dass die Nationalmannschaft dieses Vertrauen spürt.

„Vielen Dank an alle. Wir bitten euch, uns bis zum Ende zu unterstützen. Wir spüren das“, sagte er.

Die historische WM steht für die usbekische Nationalmannschaft kurz vor dem Beginn. Die Spieler sind bereit, die Fans warten und das ganze Land ist um einen Traum vereint. Jetzt liegt alle Aufmerksamkeit auf dem Spielfeld.

Die Worte von Akmal Mozgovoy zeigen, dass Zuversicht, Aufregung und große Verantwortung im Team vorhanden sind. Für die „Weißen Wölfe“ wird jede Minute in diesem Turnier wichtig sein. Die Fans erwarten nur eines vom Team: bis zum Ende zu kämpfen, mit Herz zu spielen und die Ehre Usbekistans würdig zu verteidigen.