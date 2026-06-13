Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die auf den grünen Rasen Nordamerikas ausgetragen wird, sorgt weiterhin für unvergessliche Spannung und Freude bei den Fans weltweit. In der heißen Phase des Turniers stehen die Meinungen von Fußballlegenden im Mittelpunkt. Insbesondere Roberto Carlos, der legendäre ehemalige Linksverteidiger von Real Madrid und der brasilianischen Nationalmannschaft, gab eine Erklärung zur Zukunft des argentinischen Kapitäns Lionel Messi ab, die Millionen von Fans begeisterte.

Der ehemalige brasilianische Star, bekannt für seine wuchtigen Schüsse, glaubt, dass Leo nicht nur bei der aktuellen Weltmeisterschaft, sondern auch bei der nächsten, der WM 2030, auf dem Platz stehen könnte.

„Er kümmert sich hervorragend um seine Gesundheit“

Laut einem Bericht der renommierten argentinischen Publikation Ole würdigte die brasilianische Legende das große Talent von Lionel Messi und betonte seine Fähigkeit, über viele Jahre eine Top-Form zu halten:

„Lionel Messis magische Bewegungen auf dem Platz zu beobachten, ist für jeden Fußballfan ein wahrer Genuss auf höchstem Niveau. Er ist der Spieler, der den höchsten Gipfel der Fußballgeschichte erreicht hat und den Charme des eleganten und einzigartigen südamerikanischen Fußballs voll verkörpert.

Im Moment sollte Leo jeden schönen Moment auf dem Platz und die Atmosphäre dieses großen Turniers in vollen Zügen genießen. Viele in der Fußballwelt könnten denken, dass diese Weltmeisterschaft seine letzte ist. Ich sehe das jedoch anders: Messi kann problemlos bei einer weiteren Weltmeisterschaft, der WM 2030, mitspielen. Er achtet so professionell und exzellent auf seinen Körper und seine Gesundheit, dass er noch lange auf höchstem Niveau spielen kann.“

Sie können sich anhand der folgenden Analysetabelle mit dem WM-System und dem möglichen historischen Weg von Lionel Messi vertraut machen:

Turnier und Zeitraum Austragungsorte Status des Fußballgenies Meinung von Roberto Carlos Bedeutung für die Fans WM 2026 (Aktuell) USA, Kanada und Mexiko Amtierender Weltmeister Sollte jede Sekunde genießen Vielleicht nicht seine letzte WM WM 2030 (Zukunft) Marokko, Portugal, Spanien* Lebende Legende der Fußballgeschichte Kann am Turnier teilnehmen Chance zur Erneuerung des Vermächtnisses

Unbezahlbare Widerstandsfähigkeit und neue Ziele

Die Worte von Roberto Carlos waren ein wahres Geschenk für Messis treue Fans. Viele Analysten hatten vorhergesagt, dass der Stürmer, der weit über 30 ist, nach dem aktuellen Turnier in Nordamerika aus der Nationalmannschaft zurücktreten würde. Doch die Fußballlegende unserer Zeit hat mehrfach bewiesen, dass seine Professionalität es ihm ermöglicht, alle Altersgrenzen zu durchbrechen.

Expertenanalyse: Fußballexperten merken an, dass die ersten symbolischen Spiele der WM 2030 in Südamerika (Uruguay, Argentinien und Paraguay) stattfinden sollen. Dieser Faktor könnte für Lionel Messi eine enorme zusätzliche Motivation sein, vor seiner Heimat und seinen Fans an einem weiteren historischen Turnier teilzunehmen.

In den kommenden Jahren werden wir gemeinsam sehen, wie lange dieser triumphale Weg des Fußballmagiers noch andauert und welche Wunder er uns noch präsentieren wird.

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