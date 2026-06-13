Ibrahimović gibt eine einzigartige Antwort auf die Messi-vs.-Ronaldo-Debatte

Der ehemalige schwedische Nationalstürmer Zlatan Ibrahimović hat erneut die Aufmerksamkeit der Fans mit seiner einzigartigen Art auf sich gezogen. Zlatan reagierte auf die langjährige Debatte zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo mit seinem gewohnten Humor, Selbstvertrauen und Charisma.

Während eines Auftritts bei Jimmy Kimmel Live wurde Ibrahimović nach Messi und Ronaldo gefragt. Das Gespräch berührte die Tatsache, dass beide Spieler an ihrer sechsten Weltmeisterschaft teilnahmen.

Auf die Frage „Kennen Sie sie?“ antwortete Zlatan mit seiner charakteristischen Gelassenheit.

„Ja, einen von ihnen, Messi. Ich habe mit ihm beim FC Barcelona gespielt“, sagte Ibrahimović.

Bekanntlich spielten Zlatan Ibrahimović und Lionel Messi von 2009 bis 2010 gemeinsam für den FC Barcelona. Obwohl die Zeit des schwedischen Stürmers in Katalonien nicht lange dauerte, gehört er zu den Spielern, die Messis Potenzial auf dem Platz aus nächster Nähe gesehen haben.

Im Laufe des Gesprächs wurde die interessanteste Frage gestellt: „Wer ist der Beste?“

Ibrahimović ging diese Frage zunächst ernster an. Seiner Meinung nach ist die Debatte über Spieler auf dem Niveau von Messi und Ronaldo ein ewiges Thema. In einer Woche bevorzugen die Leute den einen, in der nächsten den anderen. Zlatan glaubt jedoch, dass Messi seine Position in dieser Debatte durch den Gewinn der letzten Weltmeisterschaft weiter gefestigt hat.

„Auf diesem Niveau diskutieren die Leute heute über den einen und morgen über den anderen. Aber nachdem Messi die letzte Weltmeisterschaft gewonnen hat, hat er die Messlatte höher gelegt und dieser Diskussion ein Ende gesetzt“, sagte er.

Diese Antwort war für viele unerwartet, da Ibrahimović sich normalerweise gerne scherzhaft als eine der größten Figuren im Fußball bezeichnet. Daher bemerkte der Moderator, dass dies nicht die Antwort war, die man von Zlatan erwartet hätte.

Dann ließ Ibrahimović seinen berühmten Stil spielen. Als er gebeten wurde, die „echte Zlatan“-Antwort zu geben, wurde die Situation noch interessanter.

„Sie fragen, wer besser ist: Messi oder Ronaldo? Ich sage Zlatan“, sagte die schwedische Fußballlegende.

Diese Antwort sorgte im Studio für Gelächter und Applaus. Zlatan ist während seiner gesamten Karriere nicht nur für seine Tore berühmt, sondern auch für sein Selbstvertrauen, seine scharfen Aussagen und seinen unvergesslichen Humor.

Ibrahimovićs Bemerkung war natürlich humorvoll gemeint. Aber sie trägt das große Charisma in sich, das für Zlatan typisch ist. Er erkennt die Größe von Messi und Ronaldo an, vergisst dabei aber nie, sich selbst als eine einzigartige Persönlichkeit in der Fußballgeschichte darzustellen.

Die Debatte zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo geht unter Fußballfans weiter. Nachdem Messi die Weltmeisterschaft gewonnen hatte, begannen viele, ihn als den größten Spieler der Geschichte zu bezeichnen. Ronaldos Anhänger verweisen jedoch auf die Rekorde, Tore und Erfolge des portugiesischen Stars in verschiedenen Ligen.

Zlatan verlieh dieser Debatte eine einzigartige Wendung: Er würdigte zunächst Messis Weltmeisterschaftssieg und brachte dann alle mit seiner typischen Antwort „der Beste ist Zlatan“ zum Lachen.

Ibrahimovićs Platz im Fußball ist ebenfalls etwas Besonderes. Er spielte für Vereine wie Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG, Manchester United und LA Galaxy und hinterließ fast überall seine Spuren. Seine Karriere war reich an Toren, Trophäen und unvergesslichen Zitaten.

Deshalb ist jedes Interview mit Zlatan für die Fans interessant. Auch wenn er den Platz verlassen hat, hat er bei Fußballdiskussionen immer noch ein Wort mitzureden. Anstatt eine einfache Antwort zu geben, spricht er immer in seinem eigenen Stil, mit einer Prise Humor, einer Prise Selbstvertrauen und einer Prise Provokation.

Diesmal war es nicht anders. Zlatan Ibrahimović fügte der ewigen Debatte über Messi und Ronaldo einen weiteren unvergesslichen Satz hinzu. Debatten darüber, wer der Größte im Fußball ist, werden weitergehen, aber für Zlatan ist die Antwort immer bereit: „Zlatan“.