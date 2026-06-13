Barcelona droht Florentino Perez mit Klage

Die ewige Rivalität zwischen den beiden Giganten des spanischen Fußballs, Barcelona und Real Madrid, hat das Spielfeld verlassen und ist zu einem echten Rechtsstreit geworden. Nach den intensiven Kämpfen in La Liga scheint sich der Konflikt nun in den Gerichtssälen fortzusetzen. Die Führung des katalanischen Traditionsvereins Barcelona hat eine formelle und entschlossene Erklärung abgegeben, in der sie ernsthafte Schritte gegen den Präsidenten des Madrider Superclubs, Florentino Perez, ankündigt und ihn vor Gericht bringen will. Auslöser waren umstrittene und scharfe Anschuldigungen, die der Real-Chef öffentlich geäußert hatte.

Zur Erinnerung: Im Mai dieses Jahres organisierte der Chef des Madrider Clubs eine Pressekonferenz, auf der er scharfe Ansichten zum Negreira-Fall äußerte, der die Fußballwelt erschütterte.

„Die Schiedsrichter haben uns sieben Meistertitel gestohlen“

Die Untersuchung gegen den ehemaligen Vizepräsidenten des spanischen Schiedsrichterausschusses, Jose Negreira, wegen der Annahme finanzieller Mittel von Barcelona und systemischer Korruption hat sich zu einem großen Skandal entwickelt. Während der Konferenz am 12. Mai beschuldigte Florentino Perez die Katalanen offen, „das Schiedsrichterwesen zwanzig Jahre lang gekauft und bezahlt zu haben“. Darüber hinaus betonte Perez schmerzlich, dass infolge dieser illegalen Handlungen Real Madrid sieben Meistertitel zu Unrecht entzogen (gestohlen) wurden.

Diese Entwicklung löste im katalanischen Lager scharfe Empörung aus. In einer offiziellen Stellungnahme bewertete Barcelona diese Äußerungen von Perez und seine nachfolgenden Interviews als völlig grundlose Verleumdung.

Die Details dieses großen Konflikts zwischen den El-Clasico-Führern und die Klagen können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:

Konfliktparteien Hauptvorwurf Forderung von Barcelona Gegenmaßnahme von Real Erwartetes Endergebnis Florentino Perez Öffentliche Verleumdung des Vereins Offizielle Rücknahme der Aussagen Millionenschwere Entschädigungsforderung Ernsthaftes Zivilverfahren FC Barcelona Schädigung des geschäftlichen Ansehens Einreichung einer Klage Gegenklage im Negreira-Fall Globaler Kampf um den Ruf

Kampf um den Ruf und millionenschwere Entschädigung

Die Führung des katalanischen Giganten behauptet, dass Florentino Perez, wohlwissend, dass diese Behauptungen falsch sind, bewusst gehandelt habe, um den geschäftlichen Ruf von Barcelona zu schädigen und zu beleidigen. Der Club fordert von Perez nachdrücklich, seine Worte öffentlich zu widerrufen und sich vor Millionen von Fans offiziell zu entschuldigen. Sollte diese Bedingung nicht erfüllt werden, werden die Anwälte der „Blaugrana“ umgehend Zivilklage einreichen.

Insider-Analyse: Dieser Krieg im spanischen Fußball ist keine Einbahnstraße. Wie die einflussreiche AS im Dezember letzten Jahres berichtete, will auch Real Madrid nicht nachgeben. Die Madrilenen bereiten ein massives Gegenklagepaket vor und planen, von Barcelona eine astronomische, millionenschwere Entschädigung für den moralischen und materiellen Schaden zu fordern, den sie durch den Negreira-Fall erlitten haben.

Somit hat die Feindschaft zwischen den beiden großen Mächten der La Liga eine neue, gefährlichere Stufe erreicht. Es ist sicher, dass die Entwicklung dieses Dramas, das sich von den Stadien in die Gerichtssäle verlagert hat, für alle interessant sein wird.

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