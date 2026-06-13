Mourinho bittet Real Madrid-Führung um Verpflichtung von Mason Greenwood

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Mourinho bittet Real Madrid-Führung um Verpflichtung von Mason Greenwood

Die Transferperiode, die auf den europäischen Plätzen ihren Höhepunkt erreicht hat, steht kurz davor, eine weitere sensationelle und unerwartete Wendung zu nehmen. Der legendäre Cheftrainer José Mourinho, der bei Real Madrid eine neue Ära einläutet, hat mit der Umsetzung dringender Pläne zur weiteren Stärkung des Kaders begonnen. Laut Berichten einer der einflussreichsten Sportpublikationen Spaniens, Marca , hat der erfahrene portugiesische Taktiker bereits ernsthafte Verhandlungen und Gespräche mit Klubpräsident Florentino Pérez über zukünftige Verpflichtungen aufgenommen.

Als der Trainer der Madrilenen der Führung des „Königlichen Klubs“ seine Transferliste vorlegte, schlug er einen Namen vor, den niemand erwartet hatte – eine völlige Überraschung für die Fußballwelt.

Mourinhos unerwartete Wahl: Mason Greenwood!

Insiderinformationen zufolge unterstützt José Mourinho nachdrücklich die Idee, den englischen Fußballstar und begabten Flügelspieler Mason Greenwood zu verpflichten, der derzeit für das französische Team Olympique de Marseille spielt. Der portugiesische Trainer ist fest davon überzeugt, dass dieser talentierte Spieler die Angriffsreihe des Madrider Giganten auf ein neues Niveau heben wird. Im Gespräch mit Pérez wurde besonders betont, dass Greenwoods Spielstil perfekt in das taktische System von Real Madrid passt.

Eine phänomenale Saison auf französischen Plätzen

Mason Greenwood konnte eine wirklich hochklassige und lobenswerte letzte Saison spielen. Nachdem ihm die Führung des französischen Klubs volles Vertrauen entgegengebracht hatte, absolvierte der englische Stürmer insgesamt 45 Pflichtspiele in allen Wettbewerben und erzielte dabei 26 Tore. Zudem lieferte er 11 Vorlagen für seine Teamkollegen und bewies damit seine Vielseitigkeit und seinen Status als Weltklassespieler.

Kommentar der Fußballexperten: Es war klar, dass Greenwoods Glanzleistungen in Frankreich die Aufmerksamkeit der europäischen Topklubs auf ihn ziehen würden. Dass José Mourinho jedoch seine ersten Schritte bei Real Madrid mit dem Transfer von Mason beginnen möchte, wird den Wettbewerb auf dem Transfermarkt zweifellos um ein Vielfaches anheizen. Wie Florentino Pérez auf diese unerwartete Anfrage reagieren wird, ist bereits jetzt ein großes Rätsel.

Verfolgen Sie die Entwicklung dieser sensationellen Transferereignisse bei Real Madrid und die neuen revolutionären Schritte von José Mourinho beim Königlichen Klub gemeinsam mit uns auf den Zamin-Seiten!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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