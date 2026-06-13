Diebstahl im englischen Trainingslager: Schuhe von Kane und Bellingham gestohlen

·55·Sport
Diebstahl im englischen Trainingslager: Schuhe von Kane und Bellingham gestohlen

Die Vorbereitungen der englischen Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft wurden durch einen unerwarteten Vorfall gestört. Offizielle Ausrüstung des Teams wurde während des Transports für die von Thomas Tuchel geleitete Mannschaft gestohlen. Es wurde bekannt, dass zu den gestohlenen Gegenständen auch die Fußballschuhe der Stars Harry Kane und Jude Bellingham gehören. Dies berichtet Goal.com .

Der Diebstahl ereignete sich während des Umzugs vom Trainingslager in West Palm Beach, Florida, zur Basis im Swope Soccer Village in Missouri. Berichten zufolge ist dem Team für das Training nur noch ein einziger Ball geblieben. Der englische Fußballverband hat eine dringende Untersuchung eingeleitet. Sicherheitskräfte vermuten, dass einige der Logistikfahrer in den Diebstahl verwickelt sein könnten.

Wie die Daily Mail berichtet, beschränkte sich das Diebesgut nicht nur auf Schuhe. Hochtechnologische Analysegeräte, Taktiktafeln und sogar medizinische Massageliegen wurden entwendet. Dieser Vorfall hat die Pläne des Trainerstabs wenige Tage vor dem Eröffnungsspiel des Turniers erheblich gestört.

Unter der Leitung von Thomas Tuchel hatte England eine hervorragende Qualifikationsphase mit acht Siegen in Folge und acht Spielen ohne Gegentor absolviert. Obwohl Harry Kane, der während der Saison 61 Tore für den FC Bayern erzielte, in Topform im Lager ankam, müssen er und seine Teamkollegen sich nun mit Problemen abseits des Platzes befassen.

Die englische Nationalmannschaft beginnt das Turnier am Mittwoch mit einem Spiel gegen Kroatien. Das Team, das die bittere Niederlage im Halbfinale 2018 noch nicht vergessen hat, muss sich schnell wieder konzentrieren und die verlorene Ausrüstung ersetzen, um die Gruppenphase erfolgreich zu überstehen.

EnglandHarry KaneJude BellinghamThomas TuchelFC Bayern
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Jermaine Jenas über seine Entlassung bei der BBC: Ich habe alles verlorenJermaine Jenas über seine Entlassung bei der BBC: Ich habe alles verlorenHeute, 08:58Eine neue Ära in Liverpool: Andoni Iraola formt seinen TrainerstabEine neue Ära in Liverpool: Andoni Iraola formt seinen TrainerstabHeute, 08:14Newcastle auf Torwartsuche: James Trafford wieder im FokusNewcastle auf Torwartsuche: James Trafford wieder im FokusHeute, 08:10José Mourinho beginnt mit dem radikalen Umbau des Kaders von Real MadridJosé Mourinho beginnt mit dem radikalen Umbau des Kaders von Real MadridHeute, 07:39Rui Costa: José Mourinho wäre auch bei einer Niederlage von Florentino Pérez gegangenRui Costa: José Mourinho wäre auch bei einer Niederlage von Florentino Pérez gegangenHeute, 07:36Kann Florian Wirtz sich bei Liverpool beweisenKann Florian Wirtz sich bei Liverpool beweisenHeute, 07:16
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Real Madrid trifft endgültige Entscheidung bezüglich Kylian Mbappe
Real Madrid trifft endgültige Entscheidung bezüglich Kylian Mbappe