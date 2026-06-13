Die Augen der Welt sind derzeit auf die historische WM 2026 gerichtet, die auf den Spielfeldern der USA, Kanadas und Mexikos begonnen hat. Die Aussichten und erwarteten Ergebnisse der usbekischen Nationalmannschaft, die zum ersten Mal in der Geschichte an diesem Weltturnier teilnimmt, stehen nicht nur bei den Fans, sondern auch bei renommierten Experten im Mittelpunkt. In einem Interview mit russischen Medien teilte Dmitriy An, der erste Mentor unseres talentierten Spielers Abbosbek Fayzullayev, der beim türkischen Klub Istanbul Basaksehir glänzt, seine spannenden Gedanken darüber mit, was er von unseren Vertretern erwartet.

Dem erfahrenen Trainer zufolge verfügt unsere Nationalmannschaft über das nötige Potenzial, um bei diesem großen Fußballforum würdig aufzutreten.

Dmitriy An: „Alle Gegner in der Gruppe sind schlagbar“

Dmitriy An betonte, dass die vorrangige Aufgabe unserer Nationalmannschaft darin besteht, sich für die nächste Runde zu qualifizieren:

„Ich erwarte, dass die usbekische Nationalmannschaft bei der WM 2026 die Gruppenphase erfolgreich übersteht. Die Jungs haben das Potenzial dazu. Es ist wahr, dass es für einige junge Spieler natürlich ist, auf einer so großen Bühne nervös zu sein, aber die erfahrenen Spieler im Kader werden das Team führen und ihre Klasse zeigen.

Meiner Meinung nach ist es möglich, gegen alle Gegner in der Gruppe frei aufzuspielen und weiterzukommen. Das Wichtigste ist die mentale Stärke unserer Spieler, das sportliche Glück und keine Angst vor den Namen der Gegner zu haben. Die Gruppenzusammensetzung hätte besser oder schlechter sein können. Auf jeden Fall werden wir unsere Landsleute bis zum Ende unterstützen, schließlich ist dies unser Debüt bei der Mundial! Die Armee der usbekischen Fans vor Ort wird für unser Team ein echter Rückhalt sein.“

In der folgenden Analysetabelle können Sie sich mit den Gegnern der usbekischen Nationalmannschaft in der historischen Gruppenphase der WM 2026 und den Terminen des Wettbewerbs vertraut machen:

Gastgeberländer des Wettbewerbs Zeitraum der Mundial Gruppengegner unserer Nationalmannschaft Fayzullayevs aktueller Verein Die Haupterwartung von Trainer Dmitriy An USA, Kanada und Mexiko 11. Juni — 19. Juli (2026) • Portugal

• Kolumbien

• DR Kongo Istanbul Basaksehir

(Türkei) Überstehen der Gruppenphase und mentale Vorbereitung

Historisches Debüt und die verantwortungsvolle Reise nach Übersee

Unsere Spieler werden in Gruppe D dieses prestigeträchtigen Turniers gegen einen der Giganten des Weltfußballs, Portugal, den südamerikanischen Vertreter Kolumbien und den starken afrikanischen Gegner, die Demokratische Republik Kongo, antreten. Wenn man bedenkt, dass das Turnier vom 11. Juni bis zum 19. Juli dauert, erwartet uns ein unvergesslicher Monat voller Fußballfieber. Es besteht kein Zweifel, dass die direkte Unterstützung von Tausenden usbekischer Fans in den Stadien in Übersee unseren Vertretern zusätzliche Kraft geben wird.

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