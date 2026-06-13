Geoff Hurst: Harry Kane kann im WM-Finale einen Hattrick erzielen

Die englische Legende von 1966, Sir Geoff Hurst, glaubt, dass Nationalmannschaftskapitän Harry Kane seine historische Leistung wiederholen und einen Hattrick in einem WM-Finale erzielen kann. Hurst ist überzeugt, dass der Stürmer von Bayern München die Schlüsselfigur sein wird, um Englands 60-jährige Durststrecke ohne Titel zu beenden. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Geoff Hurst ist bis heute der einzige Spieler, der einen spielentscheidenden Hattrick in einem WM-Finale erzielt hat. Er erzielte beim 4:2-Sieg gegen Westdeutschland 1966 drei Tore und bescherte dem Land den einzigen Weltmeistertitel. Als letztes lebendes Mitglied jener Mannschaft erklärte Hurst, er wäre bereit, seinen Rekord mit Harry Kane zu teilen.

In einem Interview mit der Daily Mail sagte Hurst: „Wenn wir gewinnen, würde mich das nicht überraschen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Kane in einem Finale drei Tore erzielen könnte. Ich wäre nicht neidisch; im Gegenteil, wenn es wieder passiert, gäbe es niemanden, der glücklicher wäre als ich.“ Kane ist derzeit mit 79 Toren der beste Torschütze in der Geschichte Englands.

Gleichzeitig betonte Hurst, dass unter dem neuen Cheftrainer Thomas Tuchel die Verantwortung nicht allein auf den Schultern des 32-jährigen Stürmers lasten sollte. Seiner Meinung nach muss das gesamte Team für den Sieg kämpfen. Hurst glaubt, dass ein WM-Titel Kane, ungeachtet seiner Erfolge auf Vereinsebene, in den Augen der Welt zur Legende machen würde.