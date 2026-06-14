Alvaro Arbeloa auf dem Weg in die Premier League

Fulham hat die Suche nach einem neuen Cheftrainer intensiviert und befindet sich in der finalen Phase der Verhandlungen mit dem ehemaligen Real Madrid-Trainer Alvaro Arbeloa. Der spanische Taktiker ist zum Hauptkandidaten für die Nachfolge von Marco Silva avanciert. Die Führung des Londoner Klubs hofft, mit Arbeloa die Stabilität in der Premier League zu wahren. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut talkSPORT hat Fulham bereits einen geeigneten Nachfolger für Silva gefunden, und Arbeloa gilt derzeit als klarer Favorit für den Posten im Craven Cottage. Der 43-jährige Fachmann fungierte nach dem Abgang von Xabi Alonso im Januar als Interimstrainer bei Real Madrid. Aufgrund der Rückkehr von Jose Mourinho nach Madrid verließ Arbeloa den Verein jedoch am Dienstag offiziell.

Ursprünglich war Kieran McKenna, der Ipswich Town verlassen hatte, das Hauptziel von Fulham. Nachdem der nordirische Trainer jedoch eine Fußballpause ankündigte, richteten die Londoner ihr Augenmerk auf Arbeloa. Die Vereinsführung setzt großes Vertrauen in seine umfassende Erfahrung im europäischen Fußball.

Zu den weiteren Kandidaten zählten auch Chelsea-Legende Frank Lampard und Palmeiras-Trainer Abel Ferreira. Auch die Option des ehemaligen Manchester United-Trainers Ruben Amorim wurde geprüft, doch dieser befindet sich derzeit in Verhandlungen mit Milan.