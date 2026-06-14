Mohamed Salah und die ägyptische Nationalmannschaft: Wird das WM-Pech ein Ende haben?

Mohamed Salah, die lebende Legende der ägyptischen Nationalmannschaft und des FC Liverpool, steht vor einer der wichtigsten Aufgaben seiner Karriere. Für den 33-jährigen Stürmer ist die kommende Weltmeisterschaft in Nordamerika nicht nur ein weiteres Turnier, sondern eine Chance auf Wiedergutmachung für vergangene Fehler und Misserfolge. Ägyptische Fans erwarten von ihrem Helden ein historisches Ergebnis. Dies berichtet Goal.com .

Die ägyptische Nationalmannschaft nimmt erst zum vierten Mal in ihrer Geschichte an einer Weltmeisterschaft teil. Nach 1990 blieb das Team lange Zeit von der großen Bühne fern. Das Turnier 2018 in Russland wurde für Mohamed Salah und seine Teamkollegen zu einem echten Albtraum. Damals konnten die "Pharaonen" keinen einzigen Punkt sammeln und schieden bereits in der Gruppenphase aus, während interne Unruhen die Situation noch verschlimmerten.

Die Verletzung 2018 und die Tragödie von Kiew

Eigentlich hätte Mohamed Salah 2018 auf dem Höhepunkt seiner Karriere zur Weltmeisterschaft reisen sollen, nachdem er für Liverpool an 60 Toren beteiligt war. Doch das Champions-League-Finale gegen Real Madrid änderte alles. Nach einem Zusammenstoß mit dem Madrider Verteidiger Sergio Ramos erlitt Salah eine schwere Schulterverletzung und verließ das Spielfeld unter Tränen.

Nach diesem Vorfall war die Teilnahme des Stürmers in Russland fraglich. Obwohl er in kurzer Zeit in den Kader zurückkehrte, war spürbar, dass seine körperliche Verfassung nicht auf seinem üblichen Niveau war. Unter großem Druck des ägyptischen Fußballverbandes und der Fans konnte der Starspieler sein volles Potenzial nicht abrufen. Dass Ägypten die Qualifikation für das Turnier 2022 in Katar verpasste, ließ Salah während seiner besten Jahre ohne Weltmeisterschaft.

Die letzte Chance und eine historische Mission

Derzeit nähert sich Mohamed Salah der letzten Phase seiner Karriere. Er wird für das Turnier in Nordamerika als "Mann auf einer Mission" betrachtet. Da die ägyptische Nationalmannschaft noch nie ein Spiel bei einer Weltmeisterschaft gewonnen hat, ist es nicht schwer zu verstehen, wie hoch die Verantwortung auf Salahs Schultern ist.

Laut einer Analyse von Goal.com ist dieses Turnier die letzte Chance für Salah, sein Vermächtnis zu festigen. Für einen Stürmer, der mit Liverpool alle Trophäen gewonnen hat, ist ein Sieg unter der Nationalflagge wichtiger als jeder Vereinserfolg. Die Ägypter warten darauf, dass ihr "König" so spielt, dass die unglücklichen Erinnerungen aus Russland gelöscht werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Weg von Mohamed Salah auf der internationalen Bühne voller Widersprüche war. Er gilt als Fußball-Ikone, nicht nur für Ägypten, sondern für die gesamte arabische Welt. Die nächste Weltmeisterschaft wird die entscheidende Prüfung sein, die seinen Platz unter den größten Spielern bestimmt.