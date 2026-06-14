Marokkos Nationaltrainer äußert sich nach Unentschieden gegen Brasilien

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die auf den grünen Feldern jenseits des Ozeans begann, steht seit den ersten Tagen wegen ihrer unerwarteten und intensiven Spiele im Mittelpunkt des Interesses von Millionen Fans. Im Rahmen des 1. Spieltags der Gruppe C traf Marokko, eines der diszipliniertesten und gefährlichsten Teams des afrikanischen Kontinents, auf die Könige des Weltfußballs, Brasilien, und erreichte ein hart umkämpftes 1:1-Unentschieden. Während die Welt die Widerstandsfähigkeit der Marokkaner bewundert, nahm Nationaltrainer Mohamed Ouabi an einer Pressekonferenz teil, um seine Gedanken zu dieser historischen Begegnung zu teilen.

Die bekannte lokale Globo Zeitung berichtet, dass der afrikanische Trainer trotz des Unentschiedens betonte, dass seine Spieler auf dem Platz nur für den Sieg gekämpft hätten.

„Die Jungs sind enttäuscht, weil wir nur gewinnen wollten“

Über den mentalen Zustand und die Leistung seiner Spieler nach dem schweren Spiel gegen einen Weltgiganten sagte der marokkanische Nationaltrainer:

„Wir haben ein sehr hochwertiges und inhaltsreiches Spiel gezeigt. Um ehrlich zu sein, war unser Ziel, in diesem Spiel drei Punkte mitzunehmen, aber der Fußball liefert manchmal unerwartete Ergebnisse. Nach Spielende habe ich mit den Jungs in der Umkleidekabine gesprochen und gespürt, dass sie etwas enttäuscht waren und die Stimmung gedrückt war. Das ist natürlich, denn meine Spieler sind mit dem festen Willen zum Sieg auf das Feld gegangen.

Wir müssen uns ideal auf das wichtige Spiel gegen Schottland in der nächsten Runde vorbereiten. Deshalb werden wir unsere Fehler durch eine gründliche Analyse dessen, was uns heute gefehlt hat, weiter unermüdlich bearbeiten.“

Über die folgende spezielle Analysetabelle können Sie sich mit den ersten Kennzahlen der marokkanischen Nationalmannschaft in der Gruppenphase der WM 2026 und dem Kalender der kommenden Spiele vertraut machen:

Nationaltrainer Gegner und Ergebnis des 1. Spieltags Offizielle Quelle Grund für den Leistungsabfall in der zweiten Halbzeit Nächster Gegner und Spielstil Hauptziel des Teams Mohamed Ouabi

(Marokko) Brasilien

(1:1, hart umkämpftes Unentschieden) Globo Zeitung Übersee unangenehm heißes Wetter Schottland

(Anderer Stil als Brasilien) Im nächsten Spiel 3 Punkte holen

Wetterbedingungen und der kommende Test gegen Schottland

Der erfahrene Fachmann Mohamed Ouabi erklärte den Rückgang des Spieltempos in der zweiten Halbzeit sowohl aus taktischer als auch aus natürlicher Sicht.

„In der zweiten Halbzeit ließen Tempo und Intensität auf dem Platz etwas nach. Das ist im Fußball normal, besonders bei solch extrem heißem Wetter wie heute ist es kein Geheimnis, dass Spieler schnell müde werden. Im nächsten Spiel hoffen wir, so Gott will, die lang ersehnten drei Punkte zu holen. Unser nächster Gegner, die Schotten, spielt einen völlig anderen, einzigartigen Fußballstil als die brasilianische Mannschaft. Wir wissen das genau und haben bereits mit der Vorbereitung auf sie begonnen“, schloss der marokkanische Trainer.

Zur Erinnerung: Im Rahmen des 2. Spieltags der Gruppe C trifft die marokkanische Nationalmannschaft am 20. Juni auf Schottland, und am 25. Juni, dem letzten 3. Spieltag der Gruppenphase, spielt sie gegen Haiti.

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