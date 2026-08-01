Superliga 15. Spieltag: Technische Niederlage für Bunyodkor und heißes Duell im Tal

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Superliga 15. Spieltag: Technische Niederlage für Bunyodkor und heißes Duell im Tal

Das kommende Wochenende verspricht den Fans des usbekischen Fußballs pure Spannung und unerwartete Dramen. Am 1. August startet offiziell der 15. Spieltag unserer nationalen Meisterschaft. Doch noch vor Beginn der Spiele gab es eine riesige Sensation, die die Fußballöffentlichkeit erschütterte: Der Hauptstadtklub Bunyodkor konnte aufgrund finanzieller Probleme nicht nach Nawoiy reisen. Im Topspiel in Andijon wird indessen hochklassiger Offensivfußball erwartet.

Der 15. Spieltag der Superliga bietet den Fans sowohl packende Duelle in der Tabelle als auch finanzielle Dramen abseits des Platzes.

1. Schwerer finanzieller Kollaps bei Bunyodkor: „Schwalben“ kassieren technische Niederlage!

Die sensationellste und bitterste Nachricht des 15. Spieltags drehte sich um die Partie zwischen Qizilqum und Bunyodkor, die in Nawoiy stattfinden sollte. Bunyodkor, ein namhafter und traditionsreicher Klub aus Taschkent, ist in eine schwere Finanzkrise geraten.

Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten im Verein wurde bekannt, dass die Gäste die Stadt Nawoiy nicht erreichen können. Infolgedessen wurde dieses Spiel abgesagt.

Gemäß dem Reglement der Professional Football League (PFL) wird dem Klub Bunyodkor, der nicht antreten konnte, eine automatische technische Niederlage mit 0:3 gewertet, während Qizilqum kampflos wertvolle 3 Punkte verbucht.

Diese Situation verdeutlicht, wie tiefgreifend die strukturellen Probleme beim Hauptstadtklub sind, und sorgt für heftige Diskussionen in der Öffentlichkeit.

2. Brennendes Duell in Andijon: Das Top-Derby Andijon — Paxtakor

Das absolute Topspiel am Abend des 1. August findet zweifellos in der „Bobur Arena“ in Andijon statt. Gegen die kompromisslosesten Fans des südlichen Ferghanatals empfängt der FC Andijon den Titelträger des Landes: Paxtakor.

  • Atmosphäre und Druck: Die Fans aus Andijon peitschen ihre Lieblinge vor vollen Rängen nach vorne. Eine Auswärtsreise ins Tal war für Paxtakor schon immer extrem schwierig.

  • Bedeutung für die Tabelle: Für beide Mannschaften sind Spitzenplätze und Punkte überlebenswichtig. Auf dem Platz wird ein erbarmungsloser Kampf um jeden Zentimeter erwartet.

3. Die Bewährungsprobe des Meisters in Samarkand und weitere spannende Duelle

Am Montag, dem 3. August, gastiert der amtierende usbekische Meister Neftchi bei Dinamo in Samarkand. Die Gastgeber haben mehrfach bewiesen, dass sie jedem Spitzenteam im eigenen Stadion Paroli bieten können. Für die Gäste aus Ferghana wird dieses Aufeinandertreffen eine der wichtigsten Prüfungen auf dem Weg zur Titelverteidigung.

Zudem wird das Duell zwischen dem OKMK und Nasaf in Olmaliq, bei dem Vize-Meister und Pokalsieger aufeinandertreffen, zweifellos ein Glanzlicht des 15. Spieltags.

4. Kompletter Spielplan und Anstoßzeiten des 15. Spieltags

Der Terminkalender für alle Partien des 15. Spieltags im Überblick:

1. August (Samstag)

  • 19:30 Uhr. Andijon — Paxtakor

  • 20:30 Uhr. Buxoro — Lokomotiv

  • Qizilqum — Bunyodkor (fällt aus, technische Niederlage für Bunyodkor)

2. August (Sonntag)

  • 19:30 Uhr. Navbahor — Xorazm

  • 20:00 Uhr. Mash’al — So‘g‘diyona

3. August (Montag)

  • 19:30 Uhr. Qo‘qon-1912 — Surxon

  • 20:00 Uhr. OKMK — Nasaf

  • 20:30 Uhr. Dinamo — Neftchi

Fazit: Die heiße Phase beginnt

Der 15. Spieltag der Superliga bietet zahlreiche Partien, die das Kräfteverhältnis und das wahre Potenzial der Teams offenbaren. Die Ereignisse um Bunyodkor werfen zudem erneut die Frage nach der finanziellen Stabilität der Klubs im usbekischen Fußball auf.

Glaubt ihr, dass Andijon Paxtakor zu Hause schlagen kann? Was denkt ihr über die Finanzkrise bei Bunyodkor? Schreibt eure Tipps in die Kommentare!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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