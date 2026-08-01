Antike, 3500 Jahre alte Siedlung in Ägypten entdeckt

Ägyptische Archäologen haben im Gebiet Wadi Tumilat im östlichen Teil des Landes eine antike Siedlung entdeckt, die vor etwa 3500 Jahren erbaut wurde. Bei den Ausgrabungen wurden Lehmziegelhäuser, zehn Gräber und Getreidespeicher gefunden.

Darüber hinaus wurden Backöfen, Bronzeartefakte und verschiedene Tongefäße an dem Standort geborgen. Die Funde zeigen, dass die Menschen hier dauerhaft lebten und Landwirtschaft sowie Handwerk betrieben.

Wissenschaftlern zufolge stammt diese Siedlung aus einer Epoche aktiver Handelsbeziehungen in der altägyptischen Geschichte. Damals war Wadi Tumilat eine der Regionen, in denen sich wichtige Handelswege kreuzten.

Archäologen planen, anhand der Funde das tägliche Leben, die Berufe und die Handelsbeziehungen der alten Ägypter noch eingehender zu erforschen.