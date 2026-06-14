RAF 10 Turnier beendet: Die Sieger stehen fest

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RAF 10 Turnier beendet: Die Sieger stehen fest

Das aufsehenerregende 'RAF 10'-Turnier, an dem Vertreter der Welt des Freistilringens und der Mixed Martial Arts teilnahmen, ist in St. Louis, Missouri, zu Ende gegangen. Der große Wettbewerb, der heute früh begann, bot den Fans echten Kampfgeist, unerwartete Wendungen und Drama. Während in zwei Gewichtsklassen Meistergürtel vergeben wurden, standen die Kämpfe zwischen unserem Vertreter und Weltstars im Mittelpunkt des Interesses internationaler Experten.

Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Übersicht aller offiziellen Ergebnisse und die Details der spannendsten Kämpfe des Turniers.

Meisterschaftstitel und vorzeitige Siege in den Hauptkämpfen

Der mit Spannung erwartete Hauptkampf fand in der Catchweight-Klasse statt. Der unbesiegte Khamzat Chimaev, der die VAE vertritt, brachte den Amerikaner Dillon Danis in der ersten Runde zu Boden und siegte vorzeitig durch einen Schultersieg (Tushe). Der Leichtgewichtsstar Arman Tsarukyan trat gegen den legendären Veteranen Tony Ferguson an, dominierte ihn technisch und gewann vorzeitig mit 10:0. Aaron Pico ließ Lance Palmer keine Chance und siegte mit 12:1 durch technische Überlegenheit.

Im Kampf um den vorläufigen 'RAF'-Meisterschaftsgürtel im Minimumgewicht der Frauen besiegte Lucia Yepes ihre Gegnerin Kendra Ryan mit 13:2 und sicherte sich den Goldgürtel. Im dramatischen Kampf um den Titel im Fliegengewicht setzte sich Austin DeSanto knapp mit 2:1 gegen Reyneri Andreu durch und legte sich den Meistergürtel an.

In der folgenden Analysetabelle können Sie sich ausführlich über alle offiziellen Ergebnisse des 'RAF 10'-Turniers in den USA informieren:

Reihenfolge

Paarung der Ringer

Offizielles Ergebnis

Status und Art des Sieges

Hauptergebnis

1.

Khamzat Chimaev — Dillon Danis

Vorzeitig

Schultersieg (Tushe)

Chimaevs Debütsieg

2.

Arman Tsarukyan — Tony Ferguson

10 : 0

Technische Überlegenheit (Vorzeitig)

Tsarukyan verteidigt Rangliste

3.

Aaron Pico — Lance Palmer

12 : 1

Sieg durch technische Überlegenheit

Überzeugende Leistung von Pico

4.

Lucia Yepes — Kendra Ryan

13 : 2

Durch technische Überlegenheit

Inhaberin des vorläufigen RAF-Gürtels Siegerin

5.

Austin DeSanto — Reyneri Andreu

2 : 1

Knapper Vorsprung (nach Punkten)

RAF-Gürtel im Fliegengewicht Inhaber

6.

Rizabek Aytmukhan — Hayden Zillmer

6 : 4

Nach Punkten

Sieg des kasachischen Talents

7.

Sebastian Rivera — Haji Aliyev

9 : 5

Vorsprung nach Punkten

Wichtiger Erfolg für Rivera

8.

Keegan O'Toole — Bekzod Abdurakhmonov

10 : 6

Nach Punkten

Unser Landsmann unterlag

9.

Andrew Alirez — Jaden Ayerman

5 : 3

Nach Punkten

Alirez' Überlegenheit

10.

Shamil Sharipov — Yonger Bastida

5 : 3

Nach Kampfrichterentscheid

Sharipov beweist seine Stärke

11.

Arsen Harutyunyan — Caleb Smith

14 : 4

Technische Überlegenheit (Vorzeitig)

Schnelle Niederlage für Smith

Bericht der internationalen Kämpfe: Bekzod Abdurakhmonov verliert nach Punkten

Auch in der internationalen Ringersektion des Turniers gab es heftige Auseinandersetzungen. Der berühmte kasachische Ringer und Weltmeister Rizabek Aytmukhan gewann einen schwierigen Kampf gegen Hayden Zillmer mit 6:4. Sebastian Rivera besiegte den erfahrenen und namhaften Ringer Haji Aliyev mit 9:5.

Leider gab es für unsere Sportfans eine unerfreuliche Nachricht aus dem Kampf mit unserem erfahrenen Ringer und Olympiamedaillengewinner Bekzod Abdurakhmonov. Obwohl er gegen den US-Amerikaner Keegan O'Toole gut gegenhielt, verlor er am Ende mit 6:10. Darüber hinaus besiegte Andrew Alirez Jaden Ayerman mit 5:3, und Shamil Sharipov gewann gegen Yonger Bastida mit demselben Ergebnis von 5:3. In einem der letzten Kämpfe des Turniers erreichte Arsen Harutyunyan einen klaren technischen Überlegenheitssieg von 14:4 gegen Caleb Smith.

Verfolgen Sie die neuesten aufsehenerregenden Turniere im Freistilringen und MMA, die Teilnahme unserer Landsleute auf internationaler Bühne und die zuverlässigsten Sportnachrichten immer gemeinsam mit uns auf Zamin!

Khamzat ChimaevSt. LouisArman TsarukyanTony FergusonUSA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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