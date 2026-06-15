Havertz zum Spieler des Spiels gegen Curaçao ernannt

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Havertz zum Spieler des Spiels gegen Curaçao ernannt

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die auf nordamerikanischem Boden begonnen hat, bietet den Fans vom ersten Tag an ein wahres Torspektakel. Wie bereits berichtet, sicherte sich einer der Turnierfavoriten, Deutschland, am 1. Spieltag der Gruppe E einen überzeugenden 7:1-Sieg gegen Curaçao. Laut der offiziellen FIFA-Website wurde der „Man of the Match“ für dieses torreiche und intensive Spiel gekürt. Diese Ehre wurde dem erfahrenen deutschen Stürmer Kai Havertz zuteil.

Ein glänzender Auftritt des Torjägers der deutschen „Maschine“

Der 29-jährige Stürmer zeigte während der gesamten Begegnung sein hohes Niveau und erzielte zwei spektakuläre Tore gegen den Gegner. Havertz' Doppelpack legte den Grundstein für den ersten Kantersieg der deutschen „Maschine“ im Turnier:

  • Erster Treffer: Kai setzte den Plan des Trainerstabs perfekt um und verwandelte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit einen Elfmeter, wodurch er sein Team mit einem beruhigenden Vorsprung in die Pause schickte.

  • Zweiter Treffer: Als das Schicksal des Spiels bereits besiegelt war, trat Havertz in den letzten Minuten erneut in Erscheinung und erzielte sein zweites Tor sowie einen der letzten Treffer seiner Mannschaft.

In der folgenden speziellen Sportanalyse-Tabelle können Sie sich über den aktuellen Tabellenstand der Gruppe E, den Spielplan der nächsten Runde und Informationen zu den anderen Vertretern dieser Gruppe informieren:

Gruppenstatus und Mannschaften

Aktuelle Punkte

Anstehende Spiele der 2. Runde

Offizielles Spieldatum

Weitere starke Vertreter der Gruppe

Weitere Torschützen im Spiel

Deutschland


(Klarer Spitzenreiter)

3 Punkte

Deutschland – Elfenbeinküste

20. Juni 2026

Ecuador

L. Nmecha, N. Schlotterbeck, J. Musiala, Brown, D. Undav

Curaçao


(Außenseiter)

0 Punkte

Curaçao – Ecuador

21. Juni 2026

Elfenbeinküste

Comenencia


(Einziges Tor für Curaçao)

Spannung in Gruppe E: Was erwartet uns als Nächstes?

Nach diesem deutlichen Sieg sind die Schützlinge von Julian Nagelsmann mit 3 Punkten und einer hervorragenden Tordifferenz der absolute Spitzenreiter der Gruppe E. Curaçao, das einen Tor-Rekord hinnehmen musste, belegt derzeit punktlos den letzten Tabellenplatz. Doch für sie ist noch nichts verloren.

In der zweiten Paarung dieser Gruppe trafen der südamerikanische Vertreter Ecuador und das dynamische Team der Elfenbeinküste aufeinander. In diesem Spiel sicherte sich die Nationalmannschaft der Elfenbeinküste einen 1:0-Sieg gegen Ecuador. Amad Diallo erzielte das einzige Tor in der 90. Minute.

Zur Erinnerung: Im Spiel gegen Curaçao trugen sich auch Lukas Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Brown und Deniz Undav mit jeweils einem Tor in die Torschützenliste ein. Comenencia rettete die Ehre von Curaçao mit dem einzigen Ehrentreffer. Es erwarten uns noch intensivere Spiele in der 2. Runde!

Verfolgen Sie die heißesten WM-Momente, die Spieler des Spiels, überraschende Doppelpacks und die zuverlässigsten exklusiven Sportnachrichten mit uns auf Zamin!

Kai HavertzDeutschlandCuraçaoFIFAWeltmeisterschaft
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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