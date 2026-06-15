Vor dem Hintergrund der laufenden FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika ist eine große politische und ideologische Debatte entbrannt. Kritische Äußerungen des UEFA-Präsidenten Aleksander Čeferin zum erweiterten Format der Weltmeisterschaft haben international für große Empörung gesorgt. Nationale Fußballverbände aus mehreren Kontinenten, darunter der usbekische Fußballverband, haben eine offizielle gemeinsame Erklärung als Reaktion auf die Kommentare des UEFA-Präsidenten abgegeben.

Diese offizielle und entschiedene Erklärung, die vom bekannten Insider und Sportkommentator Ben Jacobs veröffentlicht wurde, wurde von der Fußballführung aus insgesamt 13 Ländern unterzeichnet, darunter Usbekistan, Kap Verde, Curaçao, Kongo, Haiti, Algerien, Tunesien, Marokko, Ägypten, Ghana, Senegal, Südafrika und die Elfenbeinküste.

„Für uns gibt es bei der Weltmeisterschaft kein unbedeutendes Spiel!“

Der Hauptgrund für die gemeinsame Erklärung war, dass Aleksander Čeferin einige Spiele im neuen WM-Format als „uninteressant und unbedeutend“ für die Zuschauer bezeichnete. Solche arroganten Bemerkungen verletzten die Ehre von Vertretern anderer Kontinente, die sich für die Entwicklung des Weltfußballs einsetzen.

In der gemeinsamen Erklärung der nationalen Verbände werden folgende Punkte besonders hervorgehoben: „Wir respektieren den europäischen Fußballchef, weisen diese Ansichten jedoch entschieden zurück. Für unsere Länder und Völker gab und wird es nie das Konzept eines bedeutungslosen oder unbedeutenden Spiels in der Endrunde der Weltmeisterschaft geben. Insbesondere für Nationen wie Usbekistan, Kap Verde und Curaçao, die ständig nach Fortschritt streben, ist die Teilnahme an der Endrunde dieses globalen Turniers die Erfüllung eines generationsübergreifenden Traums und eine historische Realität.“

In der folgenden analytischen Tabelle können Sie sich mit der Zusammensetzung der Koalition, die sich gegen den UEFA-Präsidenten vereint hat, und deren Kernpositionen vertraut machen:

Wichtigste Unterzeichner des Appells Offizielle Person, an die sich die Erklärung richtet Hauptgegenstand der Kritik Grundidee und Forderung des Appells Gastgeberländer des Turniers Abschlussdatum des Turniers Usbekistan, Curaçao, Kap Verde, Kongo, Haiti, Algerien, Marokko, Senegal und andere Aleksander Čeferin

(UEFA-Präsident) Die angebliche „Uninteressantheit“ der WM-Spiele 2026 Universalität des Fußballs und sportliche Prinzipien USA, Mexiko, Kanada 19. Juli 2026

Die Kraft des Fußballs liegt in seiner Fähigkeit, Völker zu vereinen

Die Autoren wiesen auch darauf hin, dass für Mannschaften wie Kongo und Haiti, die nach langer Abwesenheit auf die große Bühne zurückgekehrt sind, diese Weltmeisterschaft ein wahres Fest ist, auf das Millionen leidenschaftlicher Fans jahrelang gewartet haben. In der Erklärung wird nachdrücklich betont, dass keinem Team ein Startplatz geschenkt wurde, sondern dass jede Mannschaft dieses Recht durch fairen und intensiven Wettbewerb auf dem grünen Rasen, basierend auf reinen sportlichen Prinzipien, errungen hat.

„Die wahre Kraft des Fußballs liegt nicht darin, dass er einem bestimmten Kontinent gehört, sondern in seiner Universalität – er gehört der ganzen Welt und kann Völker verschiedener Sprachen und Kulturen vereinen. Jede Nation hat auf dem Platz geschwitzt, um dieses heilige Recht zu erlangen. Daher ist jede Sekunde und jedes Spiel bei der Weltmeisterschaft für uns von unschätzbarem Wert“, schließt die Erklärung.

Zur Erinnerung: Die WM 2026, das größte Fußballfest des Planeten, begeistert derzeit das Publikum in den Stadien der USA, Mexikos und Kanadas und endet mit dem Finale am 19. Juli dieses Jahres. Wir wünschen unserer Nationalmannschaft viel Erfolg auf diesem historischen Weg!

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