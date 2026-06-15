Was sagte Justin Gaethje nach seinem Sieg über Topuria?

Das Jubiläumsturnier UFC Freedom 250, das in der Welt der Mixed Martial Arts für großes Aufsehen sorgte, hält MMA-Fans aufgrund seines unerwarteten Ergebnisses immer noch in Atem. Im Hauptkampf dieses spektakulären Abends entthronte der erfahrene amerikanische Kämpfer Justin Gaethje den amtierenden Champion Ilia Topuria durch technischen K.o. und wurde zum neuen UFC-König im Leichtgewicht. Nach diesem historischen Triumph teilte er seine Emotionen und die Geheimnisse des Kampfes.

Ein echter Kampf im Oktagon: Gaethjes Siegesformel

In seinem Interview lobte der neue Champion die Fähigkeiten des besiegten Ilia Topuria und verhehlte nicht, dass der Kampf für ihn sehr schwierig war. Justin gab zu, dass er von den ersten Sekunden an unter großem Druck seines Gegners stand:

Ein schwieriger Start: Gaethje erkannte schon in den ersten Runden, dass sein Gegner sehr gefährlich war und sich in einer hervorragenden sportlichen Verfassung befand, und dass dieser Kampf nicht leicht zu entscheiden sein würde.

Die durchbrochene Barriere: Zur Mitte des Kampfes (etwa in der dritten und vierten Runde) gelang es dem amerikanischen Athleten, die Schwachstellen des Champions zu finden und das Blatt zu seinen Gunsten zu wenden.

Sie können sich anhand der folgenden offiziellen Sportanalyse-Notiz mit den Details dieses historischen Meisterschaftskampfes und dem neuen Status der Gewichtsklasse vertraut machen:

Name des Hauptturniers Gewichtsklasse und Titel Teilnehmer des Kampfes Endergebnis des Kampfes Status des ehemaligen Champions Hauptziel des neuen Champions UFC Freedom 250

(Jubiläumsshow) Leichtgewichtsklasse

(Meisterschaftsgürtel) Justin Gaethje — Ilia Topuria Gaethjes Sieg

(Technischer K.o.) Ein sehr starker und erstaunlicher Kämpfer Unter keinen Umständen verlieren

„Ich war heute bereit, im Käfig zu sterben“

Justin Gaethje betonte, dass der wichtigste Faktor für seinen Sieg das feste Versprechen war, das er sich selbst vor dem Betreten des Oktagons gegeben hatte, sowie seine mentale Vorbereitung.

Der neue König des Leichtgewichts, Justin Gaethje, sagte über seinen Erfolg: „Ilia Topuria ist wirklich ein sehr starker und geschickter Kämpfer. Schon in der ersten Runde des Kampfes spürte ich, dass dieser Abend sehr schwer und mühsam für mich werden würde. Doch zur Mitte des Kampfes erkannte ich, dass die Situation kontrollierbar war, und fand Wege, ihn zu besiegen. Danach übernahm ich die volle Kontrolle. Bevor ich heute das Oktagon betrat, hatte ich in meinem Inneren beschlossen, dass ich unter keinen Umständen verlieren würde, ich würde nicht ohne Sieg gehen, und ich habe mein Ziel erreicht.“

Erinnern wir uns daran, dass nach diesem brillanten Triumph eine völlig neue Ära im Leichtgewicht begonnen hat. Jetzt steht im Mittelpunkt des Interesses der MMA-Fans weltweit, gegen wen und wann Gaethje seinen Titel verteidigen wird.

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