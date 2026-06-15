Frank Leboeuf, der 1998 mit der französischen Nationalmannschaft Weltmeister wurde, teilte seine Gedanken zu Kylian Mbappé. Ihm zufolge verkörpert der Stürmer von Real Madrid die "Hauptdarsteller"-Energie von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, erkennt aber gleichzeitig die Bedeutung des Mannschaftsspiels. Dies berichtet Goal.com .

Kylian Mbappé galt bereits in den ersten Jahren seiner Profikarriere als zukünftiger Weltstar. Nach seinem Debüt bei Monaco wurde er 2018 mit Frankreich Weltmeister und bewies bei der WM in Katar mit einem Hattrick im Finale erneut sein phänomenales Talent. In einem Interview mit Goal.com betonte Leboeuf, dass Mbappé seit seinem achten Lebensjahr darauf vorbereitet wurde, der Beste zu sein.

Das Gleichgewicht zwischen Individualismus und Teamgeist

Laut Leboeuf ist Mbappé es gewohnt, lange Zeit im Rampenlicht zu stehen. Obwohl ihn diese Eigenschaft in die Riege von Größen wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo einreiht, reicht individuelles Können im modernen Fußball allein nicht aus. Der ehemalige Verteidiger erklärte die Bedeutung des Teamgeists am Beispiel von Real Madrid.

"Wir haben in letzter Zeit erkannt, dass Fußball ein Mannschaftsspiel ist und der Star nicht das Individuum, sondern das Team selbst sein sollte. Bei Vereinen wie Liverpool oder Paris Saint-Germain basiert alles auf dem gemeinsamen Spiel. Als Real Madrid in der Champions League gegen Manchester City, Chelsea oder PSG in schwierige Situationen geriet, gewannen sie genau wegen ihres Teamgeists", sagt Leboeuf.

Der Experte merkte an, dass es für Stars wie Kylian Mbappé schwierig sein kann, sich an ein Mannschaftsspielsystem anzupassen. Der Hauptgrund dafür ist die Hektik in der modernen Fußballwelt und der übermäßige Fokus auf individuelle Auszeichnungen, insbesondere den Ballon d'Or. Leboeuf fügte hinzu, dass solche Auszeichnungen zu seiner Zeit nicht so viel Gewicht hatten.

Mbappés Zukunft und neue Herausforderungen

Derzeit spielt Mbappé als "Galáctico" für Real Madrid und wird nicht nur in La Liga, sondern auch bei der Weltmeisterschaft 2026 als Schlüsselfigur erwartet. Er verließ Paris Saint-Germain als bester Torschütze der Vereinsgeschichte und schlug in Spanien ein neues Kapitel auf. Nach Ansicht von Leboeuf muss der Stürmer nun das Programm für das Mannschaftsspiel in seinen "Computer" laden.

Der ehemalige Spieler ging auch auf die Möglichkeit ein, dass Mbappé in Zukunft in der englischen Premier League spielen könnte. Obwohl er derzeit in Madrid glücklich ist, haben sein Talent und seine Ambitionen das Potenzial, in jeder Liga zum Hauptthema zu werden. Das Wichtigste ist, dass der Spieler seine individuellen Leistungen mit den Interessen der Mannschaft in Einklang bringen kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kylian Mbappé nicht nur beim Toreschießen, sondern auch bei der Führung auf dem Platz eine neue Stufe erreicht. Es besteht kein Zweifel, dass er das Erbe von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo fortsetzen wird, aber wahre Größe wird nur durch mannschaftliche Erfolge erreicht.