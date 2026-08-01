„Die schönste Lüge“: Eine Mutter verschwieg ihrem Sohn die Wahrheit

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„Die schönste Lüge“: Eine Mutter verschwieg ihrem Sohn die Wahrheit

Eine berührende Geschichte, die unter dem Titel „Die schönste Lüge“ in den sozialen Medien kursiert, handelt von einem schwerkranken sechsjährigen Jungen und seiner Mutter.

Der Geschichte zufolge erkrankte der sechsjährige Omar, der Sohn der australischen Mutter Jevan Arja, an schwerem Krebs. Die Ärzte teilten der Familie mit, dass der Zustand des Jungen äußerst kritisch sei und es keine weiteren Behandlungsmöglichkeiten mehr gebe.

Danach stand die Mutter vor einer schweren Entscheidung. Sie musste wählen, ob sie ihrem Sohn die Wahrheit über die Krankheit sagen und ihn seine verbleibenden Tage in Angst und Depression verbringen lassen oder dem Jungen Hoffnung geben sollte.

Die Mutter wählt den zweiten Weg. Sie erzählt Omar, dass die Behandlung angeschlagen, er den Krebs besiegt und sich vollständig erholt hat. Es wird auch beschlossen, diesen „Sieg“ symbolisch zu feiern, damit der Junge den Worten seiner Mutter aufrichtig glauben kann.

Im Krankenhaus gab es eine „Siegesglocke“, die von Patienten geläutet wurde, die den Krebs besiegt und ihre Behandlung erfolgreich abgeschlossen hatten. Der Geschichte nach traf die Mutter Vorkehrungen mit dem Krankenhauspersonal, um Omar die Möglichkeit zu geben, diese Glocke zu läuten.

Als Omar die Glocke läutet, fühlt er sich wie ein Junge, der die Krankheit bezwungen hat. Für ihn ist dieser Moment nicht nur eine Zeremonie, sondern das glückliche Ende einer langen Behandlung.

In Beiträgen in den sozialen Medien über das Ereignis heißt es, dass der Junge später verstarb und seine letzten Tage ohne Angst vor der Krankheit verbrachte, im Glauben, geheilt zu sein.

Diese berührende Geschichte verbreitete sich rasch in den sozialen Medien und ließ viele Menschen nicht unberührt. Sie spiegelt den Versuch der Mutter wider, ihr Kind vor einer harten Realität zu schützen, den psychischen Zustand des Jungen zu wahren und ihm bis zum letzten Moment Hoffnung zu geben.

OmarJevan ArjaAustralien
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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