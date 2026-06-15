Der Kapitän der französischen Nationalmannschaft und Stürmer von Real Madrid, Kylian Mbappé, hat angekündigt, dass er bereit ist, seinen Spielstil grundlegend zu ändern, um die Weltmeisterschaft 2026 zu gewinnen. Der Stürmer, der als einer der talentiertesten Fußballer der Welt gilt, hat die Kritik an seiner Defensivarbeit angenommen und versprochen, für den mannschaftlichen Erfolg härter zu arbeiten. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com gab Mbappé in einem Interview mit Le Parisien zu, dass er sein Defensivspiel auf ein neues Niveau heben müsse. Seiner Meinung nach muss im modernen Fußball, insbesondere bei einer erweiterten Weltmeisterschaft mit 48 Mannschaften, jeder Spieler, selbst der Hauptstürmer, aktiv an der Verteidigung teilnehmen, um zu gewinnen.

Defensive Verantwortung und Kritik

"Ich muss in der Defensive einen weiteren Schritt nach vorne machen. Ich bin bereit, das richtig zu machen, weil ich um jeden Preis die Weltmeisterschaft gewinnen will", sagte Kylian Mbappé. Im Gespräch mit seinem Bruder Ethan betonte er, dass er weiter an sich arbeiten werde, um das mannschaftliche Gleichgewicht zu wahren. Diese Aussage war eine unerwartete Antwort an Experten, die seit Jahren sein Verhalten ohne Ball und seine mangelnde Defensivarbeit kritisiert hatten.

In seiner Debütsaison bei Real Madrid wurde Mbappé für einige Misserfolge als "Schuldiger" ausgemacht. Der renommierte Trainer Arsène Wenger ist jedoch der Meinung, dass der französische Star während einer Übergangsphase des spanischen Klubs kam und die Kritik an ihm nicht immer fair sei. Wenger ist überzeugt, dass ein körperlich frischer Mbappé bei der Weltmeisterschaft zur gefährlichsten Waffe der Welt werden wird.

Mannschaftsklima und Unterstützung

Das Ansehen des Kapitäns im Lager der französischen Nationalmannschaft ist nach wie vor hoch. Seine Teamkollegen, darunter Ousmane Dembélé, haben ihn verteidigt und erklärt, dass die Kritik an Mbappé manchmal die Grenzen des Fußballs überschreite. Innerhalb der Les Bleus wird er nicht nur als taktischer, sondern auch als emotionaler Anführer gesehen.

Für das Team von Didier Deschamps ist diese Entscheidung von Mbappé von strategischer Bedeutung. Die französische Nationalmannschaft gilt als einer der Favoriten für das Turnier in Nordamerika, und die defensive Unterstützung des Kapitäns soll die allgemeine Stabilität des Teams erhöhen. In seinem Interview zeigte der Spieler deutlich, dass er die Interessen der Mannschaft über persönliche Statistiken stellt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kylian Mbappé in eine neue Phase seiner Karriere eintritt. Die Transformation seines Spielstils bei Real Madrid und in der französischen Nationalmannschaft könnte nicht nur seine persönliche Entwicklung, sondern auch das Schicksal der gesamten Mannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 bestimmen.