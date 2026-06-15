Luis de la Fuente äußert sich vor dem Spiel gegen Kap Verde

Die FIFA WM 2026, das größte Fußballforum des Planeten, tritt in eine heiße Phase ein. Heute beginnt einer der stärksten und faszinierendsten Teilnehmer des Wettbewerbs, Europameister Spanien, seinen Weg bei diesem historischen Turnier. Vor dem verantwortungsvollen Auftaktspiel gegen Kap Verde nahm Cheftrainer Luis de la Fuente an einer offiziellen Pressekonferenz teil. Der erfahrene Taktiker reagierte sehr gelassen und besonnen darauf, dass sein Team als einer der Hauptanwärter auf den Turniersieg gehandelt wird.

Der Favoritenstatus ist nur eine Anerkennung vergangener Erfolge

Der spanische Trainer betonte, dass der von den Medien und der Fußballwelt verliehene Titel „Favorit“ auf dem grünen Rasen keine Erleichterung oder Garantie bietet.

Überlegenheit auf dem Papier: De la Fuente betrachtet diesen Status lediglich als Bewertung der reichen Geschichte der Nationalmannschaft und ihrer kürzlich erzielten produktiven Ergebnisse.

Unerwartete Meisterschaft: Der Trainer erinnerte ausdrücklich daran, dass die Fußballgeschichte voll von Mannschaften ist, denen vor Turnierbeginn niemand Chancen eingeräumt hatte, die aber am Ende den Pokal in die Höhe stemmten.

Über die folgende offizielle Sportanalysetabelle können Sie sich mit den Details des ersten Spiels Spaniens bei der WM 2026 und der Herangehensweise des Cheftrainers vertraut machen:

Wettbewerb und offizielle Phase Teilnehmer des heutigen Duells Das Hauptmotto des Cheftrainers Offizielle Informationsquelle Status des spanischen Teams im Turnier Datum des ersten Spiels WM 2026, Gruppenphase

(1. Spieltag) Spanien – Kap Verde Große Bescheidenheit und unermüdliche Arbeit Offizielle FIFA-Website Einer der Top-Favoriten Heute

(Erster historischer Schritt)

„Man muss auf dem Platz hart um jeden Sieg kämpfen“

Luis de la Fuente betonte, dass das Lob von außen den Spielern nicht zu Kopf steigen dürfe und dass jedem Gegner mit Respekt begegnet werden müsse. Er nimmt diese Anerkennung als symbolisches Lob für die harte Arbeit seiner Schützlinge an.

Interview von Luis de la Fuente mit der offiziellen FIFA-Website: „Was bedeutet es eigentlich, Favorit zu sein? Es ist nur eine externe Bewertung Ihrer vergangenen Erfolge und Ihrer reichen Geschichte. Menschen und Experten um Sie herum mögen Sie als Hauptanwärter wählen. Aber man darf nicht vergessen, dass am Ende des Turniers nur eine Mannschaft auf dem Podium stehen wird. Manchmal kann sogar eine Mannschaft, die niemand erwartet hat und die nicht zu den Favoriten zählte, Meister werden. Ich schätze diesen Status als Anerkennung für die unermüdliche Arbeit und die Leistungen meiner Jungs sehr. Der Favoritenstatus garantiert Ihnen jedoch auf dem Platz nichts. Wir gehen diese Weltmeisterschaft mit großer Bescheidenheit an. Es gibt keine leichten Spiele bei einer Weltmeisterschaft, und wir spüren tief in uns, wie schwierig es ist, jedes Spiel zu gewinnen.“

Wir erinnern daran, dass die spanische Nationalmannschaft nach diesen Aussagen heute ihre Reise bei der Weltmeisterschaft beginnt und gegen Kap Verde antritt. Die ganze Welt blickt darauf, wie der erste Schritt der Spanier, einer der elegantesten und intensivsten Vertreter des Weltfußballs, verlaufen wird.

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