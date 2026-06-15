Sarri offiziell zum neuen Cheftrainer von Atalanta ernannt

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Sarri offiziell zum neuen Cheftrainer von Atalanta ernannt

In der Welt der italienischen Serie A und des europäischen Fußballs hat ein weiterer großer und unerwarteter Trainerwechsel stattgefunden. Der berühmte Spezialist Maurizio Sarri, bekannt für seine taktischen Revolutionen und seinen offensiven Spielstil, hat offiziell einen Vertrag mit Atalanta Bergamo unterzeichnet. Nach erfolgreichen Verhandlungen mit der Vereinsführung hat der 67-jährige erfahrene Stratege die Leitung der Mannschaft übernommen. Der erfahrene Fachmann ersetzt Raffaele Palladino, der an der Spitze der Bergamo-Riesen nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen konnte.

Sarris Saison bei Lazio und das Finale des Coppa Italia

Der erfahrene Trainer Maurizio Sarri leitete in der vergangenen Saison den Verein Lazio Rom und bestritt eine Reihe intensiver Duelle mit den Stadtrivalen. Unter seiner Führung absolvierten die Römer 38 Spiele in der Serie A, sammelten 54 Punkte und beendeten die Saison auf dem 9. Tabellenplatz.

Zudem bewies Sarri mit dem römischen Club im Coppa Italia echten Kampfgeist und erreichte die entscheidende Finalrunde um die Haupttrophäe. In einem extrem hitzigen Spiel gegen den mächtigen Inter Mailand verpassten die Römer jedoch mit 0:2 die Chance und mussten sich mit Silbermedaillen begnügen.

In der folgenden offiziellen analytischen Sporttabelle können Sie sich näher mit Atalantas neuem Cheftrainer Maurizio Sarri und den Endergebnissen der Teams aus der letzten Saison vertraut machen:

Neuer Cheftrainer der Mannschaft

Alter des Spezialisten

Ersetzter ehemaliger Trainer

Ergebnis von Lazio in der letzten Saison

Ergebnis von Atalanta in der letzten Saison

Hauptziel für die neue Saison

Maurizio Sarri


(Taktikmeister)

67 Jahre alt

Raffaele Palladino

9. Platz


(38 Spiele, 54 Punkte, Pokalfinalist)

7. Platz


(38 Spiele, 59 Punkte)

Einzug in die Top Vier der Serie A und Europapokal

Eine neue Ära und große Ziele in Bergamo

Auch Atalanta Bergamo hat die letzte nationale Saison nicht schlecht absolviert. Die Bergamoser traten in 38 Spieltagen der nationalen Meisterschaft an, konnten insgesamt 59 Punkte sammeln und beendeten die Serie A auf dem 7. Platz, womit sie sich die Qualifikation für die Europapokale sicherten.

Nun strebt die Vereinsführung an, das Team unter dem erfahrenen Maurizio Sarri zu noch größeren Erfolgen zu führen, einen Platz in den Top Vier zu erobern und ernsthaft um die Champions-League-Qualifikation zu kämpfen. Die Fans in Bergamo warten gespannt auf die Wiederbelebung von Sarris berühmtem 'Sarriball'-Stil (offensiver Fußball basierend auf schnellen und kurzen Pässen).

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Maurizio SarriAtalantaLazioInter Milan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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