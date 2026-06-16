Lamine Yamal enttäuschte: Kap-Verde-Brüder enthüllen Geheimnisse gegen Spanien

Das unerwartete Unentschieden zwischen Spanien und Kap Verde im Rahmen der Weltmeisterschaft hat in der Fußballwelt für großes Aufsehen gesorgt. In diesem Spiel richtete sich die Aufmerksamkeit vieler auf Lamine Yamal, den neuen Star von Barcelona und des spanischen Fußballs, doch den Gastgebern gelang es, alle Aktionen des jungen Talents zu neutralisieren. Laut Goal.com berichtet wird.

Die Brüder Laros und Deroy Duarte, die für die Nationalmannschaft von Kap Verde spielten, teilten in einem Interview mit ESPN Details zu diesem historischen Spiel. Ihren Worten zufolge war Lamine Yamals Niveau und Ruf vor seinem Betreten des Platzes zwar spürbar, doch die Verteidiger der Mannschaft waren mental darauf vorbereitet, ihn zu stoppen.

Aura und die Realität auf dem Platz

"Am Jubel der Fans und an seiner Aura spürt man, dass ein ernstzunehmender Fußballer den Platz betritt", sagt Deroy Duarte. "Doch sobald er den Ball zum ersten Mal berührte, stürzten sich unser linker Außenverteidiger und unser Flügelspieler auf ihn. In diesem Moment begriffen wir, dass er heute nichts ausrichten wird."

Lamine Yamal, der in den letzten 20 Minuten des Spiels eingewechselt wurde, konnte den spanischen Angriffen keine Schärfe verleihen. Die organisierte Defensive und Disziplin der kap-verdianischen Mannschaft machten die Offensivlinie des europäischen Giganten völlig harmlos. Dieses Ergebnis wird für die Turnierdebütanten als ein Unentschieden gewertet, das einem Sieg gleichkommt.

Für die Duarte-Brüder war dieses Spiel nicht nur ein sportliches Ergebnis, sondern auch eine Frage des familiären Stolzes. Laros begann das Spiel in der Startelf und machte nach einer Stunde Platz für seinen Bruder. "Es ist eine etwas seltsame Situation; eigentlich wollten wir gemeinsam auf dem Platz stehen, aber wir unterstützen uns gegenseitig. Als ich ausgewechselt wurde, begann die eigentliche Aufregung", fügte Laros hinzu.

Weltklasse-Anerkennung

Obwohl sie Lamine Yamal stoppen konnten, bewerteten die Spieler von Kap Verde das allgemeine Niveau des Gegners hoch. Sie würdigten insbesondere die Ballbehandlung und die Spielübersicht von Stars wie Rodri und Pedri. "Wenn sich jemand unerwartet dreht oder einen brillanten Pass spielt, spürt man, dass dies echte Weltklasse ist", sagten die Brüder.

Dieses Ergebnis wurde zu einem unvergesslichen Ereignis für das Volk von Kap Verde und die Familienmitglieder der Spieler. Nach dem Spiel bemerkten die Duarte-Brüder Tränen in den Augen ihrer Eltern, was für sie die größte Belohnung war. Auch der erfahrene Torhüter Vozinha konnte seine Emotionen nicht zurückhalten, nachdem er in seinem 90. Spiel die Null gehalten hatte.

Dieser Erfolg von Kap Verde hat erneut bewiesen, dass auch kleine Staaten den Fußballgiganten würdigen Widerstand leisten können. Nach dem 7:1-Sieg Deutschlands über Curaçao hatten viele vermutet, dass Kap Verde ein ähnliches Schicksal ereilen würde, doch die "Blauen Haie" widerlegten alle Prognosen.